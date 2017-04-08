Российский футбол пережил 2016 год и составил «Стратегию» до 2030 года

Финансовые проблемы у РФС остаются, но задолженность сокращается.

Заседание конференции началось с минуты молчания в память погибших во время теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля, а также, по установившейся традиции, ушедших в 2016 году из жизни ветеранов отечественного футбола. Президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко, выступавший председателем конференции, выразил соболезнования и назвал человеческие потери невосполнимыми.

Работу конференции осложнили курьезные проблемы, связанные с электронным голосованием. Отсчет времени для голосования завис, чему были посвящены шутки в зале. «Когда побеждаешь, время всегда течет медленно, — заметил Мутко. — Когда с бельгийцами счет был 3:3, у меня такая же ситуация была». После процедурных вопросов прошло традиционное исключение организаций из членов РФС. В этом году были исключены семь клубов: «Байкал» (Иркутск), «Локомотив» (Лиски), «Сибирь-2» (Новосибирск), «Митос» (Новочеркасск), «Якутия» (Якутск), «Астрахань» и «Орел».

Более двух часов члены конференции РФС подводили итоги 2016 года. «Он был особенным, — сказал в приветственном слове Мутко. — Прежде всего, потому что это был год Евро-2016. Был особенным и в организационном плане, потому что была внеочередная конференция, где мы изменили устав и привели его в соответствие требованиями ФИФА. Мы одобрили стратегию, базирующуюся на трех направлениях. Стратегию мы начали реализовывать и сегодня предложим вам ее утверждение».

В обсуждении минувшего года большая часть времени была посвящена финансовому состоянию РФС и кредиторской задолженности организации. «Хотел бы констатировать, что мы находимся в непростой финансовой ситуации. Долги не позволяют нам заниматься полноценным развитием футбола. Баланс пока еще не тот, который позволил бы нам сказать: мы — та организация, которая уверенно смотрит в будущее», — говорил президент РФС.

Помимо Мутко, который отчитывался за работу исполкома РФС, перед конференцией выступили генеральный директор (генеральный секретарь) союза Александр Алаев, глава контрольно-ревизионной комиссии Иван Перонко, а также представитель аудитора РФС Вячеслав Дорофеев. Общий посыл выступающих заключался в том, что ситуация продолжает оставаться тяжелой, однако на протяжении последних двух лет финансовое положение РФС выправляется.

«Сейчас ситуация со спонсорами крайне тяжелая, — говорил Алаев. — Рыночную ситуацию в стране не надо объяснять. Каждый спонсор — штучный товар. Мы рассчитывали на ВЭБ, но мы его потеряли. У них тяжелая ситуация, они проходят процесс реструктуризации. Мы надеемся, что после решения этих проблем они продолжат поддержку РФС, а также российского футбола в целом».

Алаев добавил, что к концу года задолженность РФС составит чуть более 50 миллионов рублей. «Задолженность на начало 2017 года составляет 347,8 миллиона. Мы планируем сократить ее до конца года на 296,4 миллиона. Таким образом, к концу года кредиторская задолженность останется 51,4 миллиона. Мы надеемся, что показатель будет еще лучше, потому что тенденция, как видите, положительная», — сказал он.

Сборная будет бороться за Кубок Конфедераций.

Финансовая ситуация РФС рассматривалась вкупе с выступлением национальной сборной в 2016 году. «А как их удерживать, спонсоров, если сборная играет никак? — рассуждал Мутко. — Впереди у нас очень большая работа по привлечению спонсоров и партнеров. Все это рыночные партнеры, которых мы привели с рынка. У всех у них проблемы с экономикой. Сегодня есть наши компании. Наша задача — работать со спонсорами. Это зависит и от качества игры сборной».

Также члены конференции выслушали отчет главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. «Смена поколений наступала и наступила, — заявил специалист с трибуны. — Мы плавненько делаем это: если на чемпионате Европы мы были одной из самых возрастных команд, то сейчас реально этот возраст уменьшили. Но это не самоцель, а необходимость. Мы восемь месяцев отработали, провели семь сборов и семь игр. 49 дней команда работала, это практически ничего».

Несмотря на неудачные результаты товарищеских матчей, по мнению Черчесова, сборная России должна бороться за победу на предстоящем Кубке конфедераций. «Можно все что угодно говорить, но на Кубке конфедераций мы проверим не только стадионы. Наша задача — подготовить команду, чтобы она была конкурентоспособна. Футбол — спорт, спорт — результат. Кубок конфедераций — это в любом случае некая подготовка к чемпионату мира, но и команда, и я лично берем это как серьезный турнир. Кубок один. За этот Кубок надо побороться. Это принципиально для нас», — отметил тренер.

Черчесов подготовил только устное выступление. После него за проделанную работу отчитывался президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев. Он подготовил полноценную презентацию с планами и диаграммами. «Видели, Станислав Саламович, презентацию мини-футбола? — обратился Мутко к главному тренеру сборной. — Есть нам, куда расти».

Судьи могут зарабатывать по 115 тысяч за матч.

Отдельной частью конференции стала тема судейства, которая в последние месяцы по разным причинам стала одной из самой обсуждаемых в российском футболе. Мутко несколько раз повторил, что сейчас новый судейский комитет работает после того, как предыдущий его состав пропустил несколько лет. «В последние годы мы не развивали судейство, — заявил Мутко. — Кадры готовятся хаотично, пирамиды подготовки нет. Система попадания завуалирована, и судьи приходят к нам с рюкзаками обязательств за спиной. Нами было принято решение принять ряд кадровых решений».

«В целом я не хочу конкретизировать. Вы сами анализируете, понимаете, что решения по арбитрам принимаются не просто так, — добавил глава РФС. — Арбитры — такой же субъект футбола, они также должны иметь ответственность и доверие. Мы делаем продукт все вместе. Мы начали реформирование нашей системы. Эта система через несколько лет исключит из своих рядов людей, которые не хотят совершенствоваться. Кое-что мы подкорректируем. Комиссию по оценке выведем из-под департамента и сделаем ее более независимой».

В рамках конференции Мутко рассказал о заработной плате арбитров. По его словам главный судья теперь получил статус профессионала и может заработать за игру порядка 115 тысяч рублей, не считая его оклад. «Теперь арбитр может стать профессионалом с базовой оплатой в месяц в размере 30 тысяч рублей, — сказал Мутко в ходе отчета. — Это ежемесячно получает арбитр на подготовку, текущие расходы. Базовая оплата за один матч составляет 65 тысяч рублей для главного, 30 тысяч рублей — для ассистента. Кроме того, предусмотрен бонус за высокое качество судейства, который составляет 50 тысяч для главного, 25 — для ассистента».

Вопрос заработной платы поднимался не только в отношении арбитров, но и работников РФС. По словам Мутко, организация не может найти директора, потому что кандидаты хотят слишком много зарабатывать. «Нам нужны профессионалы, чтобы мы звали адекватных людей, — сетовал вице-премьер. — Конечно, я понимаю, когда 110 тысяч генеральный директор получает, но кого вы сейчас за 100 тысяч найдете? Я все приглашаю, меня журналисты спрашивают: когда ты спортивного директора назначишь? А все кандидаты просят 300−400, на меньше никто работать не хочет».

В рамках рассуждения о расходовании средств досталось от Мутко и экс-руководителям таких клубов как владикавказская «Алания» и волгоградский «Ротор». «В чем смысл футбольного клуба второго дивизиона, когда там играют, как в “Алании”, несколько футболистов, которые “проскочили через контракты”? Или “Волга”, где создали грузинский клуб, и там протащили игроков. До сих пор рассчитаться не могут. Это лжеменеджеры, которые зарабатывают бабло там! А мы сидим и смотрим», — негодовал президент РФС.

Лимит на легионеров может быть изменен, но после ЧМ-2018.

После 15-минутного перерыва конференция проголосовала еще за ряд организационных вопросов: были внесены изменения в устав организации. Благодаря им увеличится количество членов бюро исполкома — с 5 до 9. В связи с этим появится больше вице-президентов РФС. Кроме того, произошли довыборы в исполком РФС: вакантное место занял Рохус Шох, известный по работе в волгоградском «Роторе», «Ростове», екатеринбургском «Урале» на разных руководящих должностях.

Однако львиное время второй части конференции заняло обсуждение новой директивной программы РФС — «Стратегии-2030». Туда вошли все составляющие части российского футбола — от профессионального, до массового и детского. «Стратегия-2030 — важнейший документ, который дальше будет рассмотрен и утвержден министерством спорта. Каждый из нас должен понимать, что футбол — не просто игра. Это явление, которое сказывается на настроении граждан внутри страны. Это колоссальная ответственность. И это наша задача — оправдать этот интерес», — заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

«Структура “Стратегии-2030” не отступает от той стратегии, что мы обсуждали и принимали, — заявил Мутко, анонсируя документ. — Дан серьезный анализ проблемам в российском футболе, обозначены цели и задачи будущего футбола, даны основные направления развития. Мы обладаем большим потенциалом, чтобы двигаться вперед. Состояние футбола, потенциал и толчок от чемпионата мира — три точки, на которые мы опираемся. После Евро у нас пошло падение интереса к футболу. Нам всем надо меняться. Не исключаю, что мы будем думать о введение потолков зарплат игрокам».

Среди всех изменений наиболее существенным может стать новый лимит на легионеров, который может быть введен сразу после чемпионата мира по футболу 2018 года — в сезоне-2018/19. «Идет большая дискуссия. Мы можем отойти от лимитирования на самом поле, но сам лимит все равно будет сохраняться. Будет усиливаться качественный лимит, требования к доморощенным игрокам», — говорил Мутко во время конференции.

«В сезоне-2017/18 изменений не будет, это не обсуждается, — пояснил глава РФС. — А вот в сезоне-2018/2019 стратегия предусматривает возможность замены лимитирования на поле лимитированием в заявке. Базовая (программа) — “10+15”. Но при условии, что будет предъявлено ряд качественных требований. Первое — по игре за сборную по опыту английской премьер-лиги, второе — по количеству доморощенных игроков. Это должно быть сплошное решение в нескольких дивизионах. Только тогда это сработает».

Причиной яркого отдельного выступления Мутко в рамках обсуждения «Стратегии-2030» вызвал глава федерации футбола Мурманска Николай Довгоборский. Он рассказал о количестве полей в своем регионе, а также о региональных соревнованиях среди детей, где, по его словам, с разрешением московских руководителей выступало два дагестанца, которые на два года были старше остальных.

«Я же ничего не получаю здесь, — отвечал Мутко, повысив голос. — Я только приношу сюда, а получаю (критику) после выступления сборной. Надо же вам и самим немного шевелиться. Я уже как заместитель председателя правительства готов помогать. Нам нужно, чтобы во всех 83 субъектах федерации футбол стал базовым видов спорта. Это не дает никаких преференций, но это дает право участвовать, финансироваться… У нас (Александр) Зорков поседел в РФС, а он эту задачу не может решить. Два президента передо мной были, а он здесь бамбук курил».

В итоге за принятие нового документа проголосовали 237 делегатов, против — 7, еще один воздержался. «Это рабочий документ, который надо развивать, — оценил “Стратегию-2030” бывший капитан национальной команды, а ныне председатель Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков. — И это вполне реально. Виталий Леонтьевич (Мутко) правильно сказал: если мы этим заниматься не будем, то только он в ручном режиме это не сможет сделать. Нужно делать все совместно».