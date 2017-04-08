«Крылья Советов» и «Амкар» сыграли вничью в матче РФПЛ

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с пермским «Амкаром» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев мячи забили Джанни Бруно (16-я минута) и Сергей Корниленко (32). У гостей отличились Януш Гол (8) и Петар Занев (30, с пенальти). Во втором тайме со скамейки был удален главный тренер самарцев Вадим Скрипченко. В конце встречи прямую красную карточку получил полузащитник «Крыльев» Вячеслав Зинков.

«Амкар» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Крылья Советов» располагаются на 14-й строчке с 17 очками.

В следующем матче «Амкар» 15 апреля примет «Уфу», самарцы в тот же день на выезде сыграют с махачкалинским «Анжи».