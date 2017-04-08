Заиграем к 2030-му: что нужно знать о стратегии развития футбола в России

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8 апреля на конференции Российского футбольного союза (РФС) была утверждена стратегия развития футбола в стране, рассчитанная до 2030 года. Участники конференции во главе с президентом организации, вице-премьером Виталием Мутко одобрили документ большинством голосов. Проект стратегии был представлен еще в сентябре прошлого года.

ТАСС рассказывает о ключевых моментах «Стратегии-2030», благодаря которой через 13 лет футбол в стране должен выйти на кардинально новый уровень развития.

В тексте стратегии ключевыми проблемами отечественного футбола названы низкая популярность, недостаточный приток игроков из молодежного футбола в профессиональные клубы, а также несогласованность интересов сборной России и клубов (руководство команд заинтересовано в результате «здесь и сейчас» и полагается на зарубежных футболистов).

В числе других проблем названы отсутствие коммерческой составляющей на профессиональном уровне и отношение болельщиков к футболу как к «дешевому развлечению без единых высоких стандартов поведения».

Состояние российского футбола

Количество занимающихся футболом составляет 2,7 млн человек — больше, чем в любом другом виде спорта.

Улучшение инфраструктурной обеспеченности — число стадионов выросло до 1,9 тысяч, количество футбольных полей — c 18 до 26 тысяч; а манежей — c 31 до 46.

Развитие системы подготовки футболистов — рост числа тренеров с 7,4 до 10,8 тысяч человек, улучшение сети организаций спортивной подготовки по футболу, 20 из которых получили статус региональных центров подготовки футболистов.

Проработка возможности ограничить направления использования бюджетных средств в футболе.

В документе отмечается, что резкий рывок в развитии российского футбола возможен «только через системный стратегический подход».

В «Стратегии-2030» отмечается, что для улучшения ситуации в стране созданы основные предпосылки, которые помогут росту показателей развития футбола.

Авторы документа называют проведение чемпионата мира 2018 года катализатором развития. Также подчеркивается, что в стране есть значительный человеческий потенциал, ориентированный на футбол. К намеченному сроку этот вид спорта должен стать общенациональным увлечением.

Футбол в формате «11 на 11» называется в стратегии ключевым. Для других дисциплин, таких как мини-футбол и пляжный футбол, предполагается разработка отдельных программ развития. В документе отмечается, что «невозможно улучшить только одну составляющую», подход должен быть системным.

Для реализации стратегии будет использоваться Единая информационно-аналитическая система (ЕИАС). Планируется, что она поспособствует гармонизации деятельности всех субъектов футбола, повышению прозрачности всех процессов в игре и качества взаимодействия с болельщиками, а также улучшит систему отслеживания талантов, позволит повышать квалификацию тренеров и многое другое.

В свете чемпионата мира 2018 года авторы стратегии поставили цель увеличить популярность футбола в стране — независимо от результатов сборной России. Отмечается, что в этом направлении перед РФС стоят четыре стратегические задачи:

реализация плана подготовки национальной команды к мировому первенству;.

разработка и реализация информационных кампаний в рамках Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года;.

реализация программы использования созданной инфраструктуры после завершения ЧМ-2018;.

внедрение стратегии устойчивого развития.

Индикаторами успешности выполнения стратегии по данному вопросу станут расширение аудитории чемпионата мира в стране, доли тех, кто положительно оценивает результаты сборной России, а также эффективность использования стадионов и других объектов, введенных в эксплуатацию к турниру.

Незадолго до конференции РФС президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что рассматривается возможность сокращения числа участников турнира (сейчас в нем выступают 16 команд).

Авторы «Стратегии-2030» сочли целесообразным допустить возможное временное сокращение состава участников РФПЛ в связи со сложностями с финансированием футбола и неудовлетворительным состоянием клубной инфраструктуры. Тем не менее, как говорится в документе, в оптимальном формате элитный дивизион чемпионата страны может состоять из 18 команд. Также рассматривается возможность сокращения общего числа профессиональных клубов в стране.

Еще один важный вопрос — лимит на легионеров. На данном этапе действует система «6+5», при которой на поле в составе каждой команды может находиться не больше шести игроков, не имеющих права выступать за сборную России (их число в заявке на сезон не ограничено). За несколько дней до конференции РФС Прядкин заявил, что РФПЛ готова к переходу на иной формат лимита с сезона-2018/19.

Также в контексте клубного футбола намечены подготовка предложений по изменению формата проведения соревнований, разработка и внедрение стратегии РФПЛ, направленной на улучшение имиджа и коммерческой ценности продукта, а также разработка межведомственного комплекса мероприятий, направленного на профилактику и решение проблем противоправного поведения болельщиков.

В стратегии отмечается, что для продвижения интересов российского футбола на международной арене нужно расширить количество представителей российского футбола в различных органах ФИФА и УЕФА, участвовать в максимально возможном количестве международных проектов, а также укреплять спортивные связи с футбольными федерациями других стран. Также в документе говорится о том, что Россия должна бороться за проведение на территории страны крупных международных мероприятий — чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр, финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, матчей за Суперкубок УЕФА.

Андрей Михайлов.