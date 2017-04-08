Лакович: УЕФА не вмешивается в политические вопросы в Крыму
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не вмешивается в политические вопросы в Крыму, задача организации — обеспечить условия для игры в футбол. Об этом журналистам сообщил директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович, курирующий вопрос крымского футбола.
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Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. Первый чемпионат Крыма, в котором приняли участие восемь команд, прошел с 22 августа 2015 года по 4 июня 2016-го. Победителем стал симферопольский клуб «ТСК Таврия».
«УЕФА — не политическая организация, мы не будем вмешиваться в политические вопросы. Наша идея заключается в том, чтобы продвигать футбол для молодежи. Мы контактируем с руководством крымского футбола. Мы хотим дать возможность детям играть в футбол — будь то в Херсоне или Севастополе», — сказал Лакович.
«Мы ежедневно на связи и с Российским футбольным союзом, и с Федерацией футбола Украины. Мы обсуждаем многие вопросы», — добавил серб.
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