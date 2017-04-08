Почему беднеет ФИФА?

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Международная федерация футбола опубликовала финансовый отчет за прошлый год, первый под управлением президента Джанни Инфантино. Итог негативный. «Не надо это драматизировать, — считают, однако, в ФИФА. — За счет чемпионата мира в России мы одним махом уйдем по итогам четырехлетия в плюс примерно на 100 миллионов долларов».

В 2015 году сальдо тоже было отрицательным. Причем впервые за 20 лет. Но размер дефицита был в три с половиной раза меньше — 108 миллионов. Тогда это объясняли подрывом доверия со стороны коммерческих партнеров из-за коррупционного скандала. На февральском 2016 года внеочередном конгрессе, посвященном выборам нового президента, генеральный секретарь ФИФА Маркус Каттнер заявил, что ввиду трудностей со спонсорами организация недополучила 550 миллионов долларов. Кроме того, много средств «съедали» всякого рода юридические издержки.

Расходы на расследования и судебные разбирательства сказывались и в 2016 году. Как и в целом застойная ситуация на рынке. Но были и другие факторы, на которые указывает ФИФА.

В частности, утроилась сумма, выделяемая на проекты развития футбола в рамках запущенной в 2016 году программы Forward. Как отмечается в размещенном на сайте ФИФА информационном сообщении о финансовом отчете, теперь каждая футбольная ассоциация может рассчитывать в течение четырехлетнего цикла (2015 — 2018) на 5 миллионов долларов, в то время как раньше размер помощи составлял максимум 1,6 миллиона. ФИФА при этом, естественно, будет тщательно проверять, чтобы деньги использовались по назначению.

«Значительное расширение программ помощи» было одним из ключевых пунктов предвыборной программы Инфантино наряду с увеличением количества участников мировых первенств. В предвыборной программе швейцарца, собственно, и содержалась сумма в 5 миллионов долларов за четырехлетие на федерацию.

Строительство новой спортивной инфраструктуры — благо, но инициатива тогда еще кандидата в президенты конечно же была обращена к развивающимся государствам, в которых строительство офиса национальной федерации футбола или укладка парочки футбольных полей — это не обыденность, а событие с большой буквы. Между тем при системе выборов по принципу «одна федерация — один голос» позиция многочисленных развивающихся стран имеет первостепенное значение. За их голоса и развернулась борьба между Инфантино и его главным соперником шейхом Салманом из Бахрейна.

Еще одна причина ухода в «минус», на которую указывает ФИФА, — осуществленный ею переход на международный стандарт финансовой отчетности IFRS 15, который точнее отражает выручку по контрактам. Доход признается после выполнения обязательств, когда покупатель получает контроль над активом (способность препятствовать использованию и получению выгод от актива третьих лиц). Как следствие, доход учитывается позже, чем при прежней бухгалтерской практике. Между тем главный источник прибыли ФИФА — чемпионат мира, который проводится в заключительный год четырехлетнего цикла.

ФИФА рассчитывает, что благодаря турниру в России 2018 год принесет 1 миллиард долларов дохода. Но не стоит забывать, что будут и траты. А 2017 год опять ожидается убыточным.

Так или иначе, четырехлетие организация, как явствует из ее сообщения, собирается завершить с чистой прибылью в размере примерно 100 миллионов долларов (в самом отчете фигурирует более точное число — 132 миллиона).

Хотя резервы ФИФА сократились к 31 декабря 2016 года до 1,048 миллиарда долларов, к концу цикла благодаря успешному проведению чемпионата мира они будут полностью восстановлены и составят 1,655 миллиарда, что примерно на 132 миллиона больше, чем было в 2014 году, отмечается в финансовом отчете.

Для сравнения: на конгрессе ФИФА в мае 2015 года, в ходе которого в последний раз был избран Йозеф Блаттер, впоследствии от руководства отстраненный, Исса Айяту, в то время глава финансового комитета, объявил, что резервы организации выросли до 1,5 миллиарда долларов. Доходы за цикл 2011 — 2014 годов составили 338 миллионов.

Как бы ни поносили теперь Блаттера, а при нем ФИФА превратилась из убыточной организации в настоящую финансовую империю. Неимоверно выросла футбольная телеаудитория. При этом ФИФА научилась извлекать прибыль не только от реализации телевизионных прав, но и из других источников.

Блаттер тоже шел на популистские шаги. При нем мировые чемпионаты состоялись и в Азии, и в Африке, которой он сулил также турнир 2026 года. Однако при своем авторитете и чиновничьем опыте швейцарцу удавалось сохранять власть при меньших расходах. Впрочем, Инфантино было объективно сложнее: он вступил в предвыборную борьбу, выйдя на замену своему бывшему боссу в УЕФА Мишелю Платини, и даже близко не имел таких наработанных связей, как у его предшественника.

Теперь Международная федерация футбола рассуждает о грядущей прибыли и закладывает максимальные неадекватные цены на телевизионные трансляции с ЧМ-2018. Так, у российских телекомпаний ФИФА, по словам президента РФС Виталия Мутко, она запросила 100 миллионов долларов, то есть примерно втрое больше, чем в случае прошлых мировых первенств. Получается, что нашим компаниям предлагают в какой-то степени компенсировать щедрость ФИФА в отношении развивающегося мира, продиктованную конъюнктурными соображениями.

В финансовом отчете между тем преподносится как обнадеживающий показатель тот факт, что к концу 2016 года контрактами уже обеспечены 76 процентов «продукции», которую ФИФА предполагает реализовать в течение цикла 2015 — 2018. В документе говорится и о мерах экономии. Так, расходы в 2016 году были на 91 миллион меньше, чем заложено бюджетом, в том числе за счет сокращения количества совещаний, свертывания проектов-долгостроев, невостребованной ассоциациями-членами помощи.

Осуществляя провозглашенный ею принцип прозрачности, ФИФА огласила доходы президента Инфантино и генерального секретаря Фатма Самура. Они составили соответственно 1,514 миллиона и 837 437 долларов в год. После вычета взносов в социальный, пенсионный и страховой фонды, а также пособия на проживание получаем так называемый валовой оклад (то есть зарплату «грязными» до налогообложения) — 1,27 миллиона у президента, 693,5 тысячи у генсека.

Блаттер в 2015 году получил в общей сложности 3,63 миллиона долларов, Жером Вальке — 2,1 миллиона. Но при них организация оставалась в прибыли, к чему она пока только стремится.