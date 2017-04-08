Что нужно знать о программе РФС по развитию футбола в России
РФС планирует реформы и вносит изменения в «Стратегию развития футбола — 2030». Там есть что почитать.
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Программный документ РФС, в котором описывается механизм развития футбола в России, прошёл очередную корректировку. В центре внимания футбольных чиновников оказались: реорганизация РФПЛ, лимит на легионеров, а также план постепенного перевода клубов с государственного финансирования на самообеспечение.
Что не так сейчас
В числе ключевых проблем клубного футбола в РФС называют:
— снижение интереса к футболу в стране, низкую посещаемость стадионов, отсутствие растущего спроса на ТВ-продукт;
— лимитные ограничения, не позволяющие оптимально создать внутрикомандную конкуренцию за позиции на поле, оказывающие негативное влияние на уровень мотивации взрослых игроков и возможности по развитию молодых игроков;
— убыточность подавляющего большинства команд ФНЛ и ПФЛ, финансируемых из региональных и/или муниципальных бюджетов, снижение количества клубов ПФЛ
— отсутствие у профессиональных лиг долгосрочных коммерческих прав на проводимые соревнования;
— отсутствие у профессионального футбола ясно оформленных целей существования, встроенных в общее целеполагание футбольной системы и комплементарных ей.
Затем в документе приводятся предложения по решению этих проблем. По сути, речь о реорганизации футбола, которую предстоит провести к 2030 году (частично раньше). Приводим самые важные фрагменты.
Ограничить расходы дотационных клубов
Рассматривается распространение правил финансового
Документ предполагает превращение ПФЛ в «мост между профессиональным и молодёжным футболом». Тенденция на усиление роли
Сократить РФПЛ. Временно
Количество клубов РФПЛ может быть сокращено. Это больше не мнение одного человека, а пункт программы: «Учитывая сложности с финансированием профессионального футбола (преимущественно бюджетным) и неудовлетворительным состоянием клубной инфраструктуры, целесообразно допустить возможное временное снижение количества клубов в РФПЛ. Тем не менее в оптимальном формате чемпионат России может состоять из 18 команд. Возможно временное сокращение не только количества клубов РФПЛ, но и в целом количества профессиональных клубов в стране».
Где взять деньги
Отмечается, что в силу слабого потенциала коммерциализации футбола в России, «предложение немедленно сделать слабый потребительский рынок России основным источником доходов клубов неизбежно приведёт к сокращению бюджетов и спортивному ослаблению клубов».
Для исправления ситуации потребуется создать условия для привлечения частного капитала и разработать программу стимулирования частных вложений в футбол. Арены для ЧМ-2018 будут отданы в пользование клубам. Также стимулирование инвесторов будет включать налоговые льготы (что должно быть согласовано с соответствующими министерствами). Отметим, что в «чемпионате рассматривали этот способ привлечения частных инвесторов в рамках спецпроекта «Идеальный кандидат в президенты РФС». В долгосрочной перспективе клубы будут переориентированы с государственных бюджетов на коммерциализацию зрительского интереса. Качество работы с аудиторией — отмечается в программе — необходимое условие для привлечения спонсоров, а спонсорские контракты обеспечивают основную часть дохода в европейских клубах.
Новые стадионы — для РФПЛ
Клубам, которые получат стадионы после ЧМ-2018, предложено «обеспечить поддержку для возможности их выхода в высшую лигу страны». Решить другую проблему — отсутствия современных стадионов у большинства клубов ФНЛ и ПФЛ — решено с помощью сети недорогих стадионов, построенных по одному шаблону, дословно: «Внедрением единого тиражируемого проекта ограниченной вместимости, нацеленного на формирование коммерческого продукта высокого стандарта и адаптированного под условия регионов».
Хулиганство на трибунах
Вынесено в отдельный пункт документа, в связи с тем, что «проблема агрессивного и противоправного поведения отдельных групп болельщиков препятствует росту посещаемости стадионов». Отмечается, что клубы не обладают достаточными юридическими полномочиями для борьбы с хулиганами и «полностью зависят от действий полиции оперативно и законно привлекать нарушителя к ответственности». Предлагается дать клубам больше прав (с внесением поправок в законодательство):
— клубы должны иметь право самостоятельно аннулировать билет/ абонемент зрителя в случае нарушения зрителем правил поведения, даже если этот зритель не был по
— клубы должны иметь право не возмещать стоимость билета такому зрителю;
— клубы должны иметь право взыскать с такого зрителя убытки, понесённые вследствие нарушения им правил поведения (например, взыскать суммы штрафа, наложенные КДК);
— клубы должны иметь право отказывать такому зрителю в продаже билета/ абонемента в будущем.
Лимит
Тоже рассмотрен. Отмечено, что «зачастую уровень заработных плат футболистов (особенно молодых) неадекватен их профессиональным качествам и финансовым возможностям клубов». В документе предлагается рассмотреть вопрос о замене лимита 6+5 на поле лимитом 10+15 в заявке на матч. Заявлена цель: к 2030 году полностью заменить количественные ограничения на легионеров качественными. Отметим, что ограничения по качеству иностранных игроков действуют в английской
Мало футболистов, мало тренеров, мало судей
Количество любительских команд в России в разы ниже, чем в европейских странах с развитой футбольной структурой, то же касается арбитров и тренеров.
Учтённых РФС любительских клубов меньше 2000. Приводятся цифры по Германии: 160 тысяч футбольных команд. Предложено создать реестр самоорганизованных футбольных субъектов футбола (участников соревнований не под эгидой РФС) и включить их к регулярным футбольным соревнованиям. Цель — снизить порог входа в регулярные турниры под эгидой РФС. «Возможные партнёры: технические и коммерческие спонсоры РФС, лиг и футбольных клубов».
В документе РФС отмечается, что тренеров категории
Сборная России
Конкретных целей на ЧМ-2018 нет. Упомянуты развитие команды, использование инфраструктуры после проведения турнира. Единственная заявленная цель: «Рост популярности футбола в России, независимо от результатов национальной команды».
Кирилл Хаит
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