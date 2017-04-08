Что нужно знать о программе РФС по развитию футбола в России

Программный документ РФС, в котором описывается механизм развития футбола в России, прошёл очередную корректировку. В центре внимания футбольных чиновников оказались: реорганизация РФПЛ, лимит на легионеров, а также план постепенного перевода клубов с государственного финансирования на самообеспечение.

Что не так сейчас

В числе ключевых проблем клубного футбола в РФС называют:



— снижение интереса к футболу в стране, низкую посещаемость стадионов, отсутствие растущего спроса на ТВ-продукт;



— лимитные ограничения, не позволяющие оптимально создать внутрикомандную конкуренцию за позиции на поле, оказывающие негативное влияние на уровень мотивации взрослых игроков и возможности по развитию молодых игроков;



— убыточность подавляющего большинства команд ФНЛ и ПФЛ, финансируемых из региональных и/или муниципальных бюджетов, снижение количества клубов ПФЛ из-за отсутствия финансирования, отсутствие стремления повышаться в уровне (из ФНЛ в РФПЛ, из ПФЛ в ФНЛ) из-за отсутствия средств на выступление в более сильной лиге;



— отсутствие у профессиональных лиг долгосрочных коммерческих прав на проводимые соревнования;



— отсутствие у профессионального футбола ясно оформленных целей существования, встроенных в общее целеполагание футбольной системы и комплементарных ей.



Затем в документе приводятся предложения по решению этих проблем. По сути, речь о реорганизации футбола, которую предстоит провести к 2030 году (частично раньше). Приводим самые важные фрагменты.

Ограничить расходы дотационных клубов

Рассматривается распространение правил финансового фэйр-плей на клубы ФНЛ. Это должно помешать командам, которые живут за счёт дотаций, тратить незаработанные средства на трансферы и зарплаты. Подобная практика существует, например, в английском Чемпионшипе.



Документ предполагает превращение ПФЛ в «мост между профессиональным и молодёжным футболом». Тенденция на усиление роли футболистов-любителей в ПФЛ заметна с начала сезона. А вот мнение автора «Чемпионата» о том, что это нужно было сделать давно.

Сократить РФПЛ. Временно

Количество клубов РФПЛ может быть сокращено. Это больше не мнение одного человека, а пункт программы: «Учитывая сложности с финансированием профессионального футбола (преимущественно бюджетным) и неудовлетворительным состоянием клубной инфраструктуры, целесообразно допустить возможное временное снижение количества клубов в РФПЛ. Тем не менее в оптимальном формате чемпионат России может состоять из 18 команд. Возможно временное сокращение не только количества клубов РФПЛ, но и в целом количества профессиональных клубов в стране».

Где взять деньги

Отмечается, что в силу слабого потенциала коммерциализации футбола в России, «предложение немедленно сделать слабый потребительский рынок России основным источником доходов клубов неизбежно приведёт к сокращению бюджетов и спортивному ослаблению клубов».



Для исправления ситуации потребуется создать условия для привлечения частного капитала и разработать программу стимулирования частных вложений в футбол. Арены для ЧМ-2018 будут отданы в пользование клубам. Также стимулирование инвесторов будет включать налоговые льготы (что должно быть согласовано с соответствующими министерствами). Отметим, что в «чемпионате рассматривали этот способ привлечения частных инвесторов в рамках спецпроекта «Идеальный кандидат в президенты РФС». В долгосрочной перспективе клубы будут переориентированы с государственных бюджетов на коммерциализацию зрительского интереса. Качество работы с аудиторией — отмечается в программе — необходимое условие для привлечения спонсоров, а спонсорские контракты обеспечивают основную часть дохода в европейских клубах.

Новые стадионы — для РФПЛ

Клубам, которые получат стадионы после ЧМ-2018, предложено «обеспечить поддержку для возможности их выхода в высшую лигу страны». Решить другую проблему — отсутствия современных стадионов у большинства клубов ФНЛ и ПФЛ — решено с помощью сети недорогих стадионов, построенных по одному шаблону, дословно: «Внедрением единого тиражируемого проекта ограниченной вместимости, нацеленного на формирование коммерческого продукта высокого стандарта и адаптированного под условия регионов».



Хулиганство на трибунах

Вынесено в отдельный пункт документа, в связи с тем, что «проблема агрессивного и противоправного поведения отдельных групп болельщиков препятствует росту посещаемости стадионов». Отмечается, что клубы не обладают достаточными юридическими полномочиями для борьбы с хулиганами и «полностью зависят от действий полиции оперативно и законно привлекать нарушителя к ответственности». Предлагается дать клубам больше прав (с внесением поправок в законодательство):



— клубы должны иметь право самостоятельно аннулировать билет/ абонемент зрителя в случае нарушения зрителем правил поведения, даже если этот зритель не был по какой-то причине привлечён к административной ответственности;



— клубы должны иметь право не возмещать стоимость билета такому зрителю;



— клубы должны иметь право взыскать с такого зрителя убытки, понесённые вследствие нарушения им правил поведения (например, взыскать суммы штрафа, наложенные КДК);



— клубы должны иметь право отказывать такому зрителю в продаже билета/ абонемента в будущем.

Лимит

Тоже рассмотрен. Отмечено, что «зачастую уровень заработных плат футболистов (особенно молодых) неадекватен их профессиональным качествам и финансовым возможностям клубов». В документе предлагается рассмотреть вопрос о замене лимита 6+5 на поле лимитом 10+15 в заявке на матч. Заявлена цель: к 2030 году полностью заменить количественные ограничения на легионеров качественными. Отметим, что ограничения по качеству иностранных игроков действуют в английской Премьер-лиге. Также к 2030 году планируется ввести обязательную квоту для всех клубов РФПЛ из четырёх воспитанников собственной академии и четырёх воспитанников национальной системы подготовки (то есть воспитанников других российских клубов).

Мало футболистов, мало тренеров, мало судей

Количество любительских команд в России в разы ниже, чем в европейских странах с развитой футбольной структурой, то же касается арбитров и тренеров.

Учтённых РФС любительских клубов меньше 2000. Приводятся цифры по Германии: 160 тысяч футбольных команд. Предложено создать реестр самоорганизованных футбольных субъектов футбола (участников соревнований не под эгидой РФС) и включить их к регулярным футбольным соревнованиям. Цель — снизить порог входа в регулярные турниры под эгидой РФС. «Возможные партнёры: технические и коммерческие спонсоры РФС, лиг и футбольных клубов».



В документе РФС отмечается, что тренеров категории В-УЕФА (528 человек) в 41 раз меньше, чем в Германии (21731). Из 11000 тренеров лицензиями РФС или УЕФА обладает меньше половины. Потребуется увеличить количество центров подготовки тренеров, ввести дополнительные категории для работы на любительском уровне, провести меры «по повышению престижности работы тренера». То есть увеличить среднюю заработную плату в отрасли. По данным РФС, число судей на февраль 2017 составляет 4500 человек, что не соответствует потребностям даже текущего объёма проводимых на всех уровнях игр. Необходимо — 7000 человек. Для решения проблемы предложено создать систему скаутинга судей, схожую со скаутингом игроков, открыть на базе школ арбитров экспресс-курсы для судей начального уровня, чтобы снизить порог вхождения в профессию и привлечь любителей. Также планируется добиться такого уровня зарплат арбитров, который позволил бы при повышении квалификации «всё больше концентрироваться на этой работе, как на основной».

Сборная России

Конкретных целей на ЧМ-2018 нет. Упомянуты развитие команды, использование инфраструктуры после проведения турнира. Единственная заявленная цель: «Рост популярности футбола в России, независимо от результатов национальной команды».

Кирилл Хаит