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https://sport.mail.ru/news/football/29360352/
8 апреля 2017, 15:03 | Футбол | ТАСС

Конференция РФС приняла «Стратегию-2030» по развитию футбола в России

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Делегаты конференции Российского футбольного союза (РФС) проголосовали за принятие «Стратегии развития футбола в Российской федерации на период до 2030 года», передает с места событий корреспондент ТАСС.

<em>МОСКВА 8 апреля. /ТАСС/.</em> Делегаты конференции Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) проголосовали за принятие <span class=error>Стра</span><span class=stop>теги</span>и развития футбола в Российской федерации на период до 2030 года передает с места событий корреспондент ТАСС. Увеличить
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Стратегия включает, в частности, меры по развитию профессионального футбола в стране, такие его аспекты, как лимит на легионеров, потолок зарплат для молодых игроков, количество клубов в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), введение адаптированных правил финансового fair-play для всех клубов РФПЛ, независимое финансирование судейства, привлечение частных инвестиций для финансирования клубов с целью снизить нагрузку на государственный и муниципальный бюджеты.

«Стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года» была разработана в соответствии с поручениями президента РФ по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», которое состоялось 8 декабря 2015 года. «Стратегия-2030» является логическим продолжением «Стратегии развития футбола в РФ в 2006—2016 годы», принятой на конференции РФС 17 февраля 2016 года, и учитывает концепцию, которая была заложена в «Стратегии развития футбола в РФ на период до 2020 года», утвержденной 26 апреля 2014 года.
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