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8 апреля 2017, 14:31 | Футбол | ТАСС

День массового футбола в России пройдет 20 мая

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. День массового футбола в России состоится 20 мая. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) сообщил вице-президент организации Сергей Анохин.

«20 мая назначен Днем массового футбола, который включен в единый календарный план Минспорта России. Положения подготовлены и будут направлены во все региональные федерации футбола, там даны рекомендации по проведению праздника. РФС предусмотрел частичное материально-техническое обеспечение этого мероприятия — сувениры, баннеры и так далее, а также поощрения пяти лучшим организаторам праздника. Центральный праздник будет в Москве, и мы надеемся на присутствие представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)», — сказал Анохин.

Также Анохин сообщил о подготовке к неделе массового футбола УЕФА. «Она пройдет с 23 по 30 сентября текущего года, мы уже получили циркуляр по этому поводу. Мы проведем смотр-конкурс среди регионов по неделе массового футбола», — отметил он.
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