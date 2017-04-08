День массового футбола в России пройдет 20 мая
МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. День массового футбола в России состоится 20 мая. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) сообщил
вице-президент организации Сергей Анохин.
«20 мая назначен Днем массового футбола, который включен в единый календарный план Минспорта России. Положения подготовлены и будут направлены во все региональные федерации футбола, там даны рекомендации по проведению праздника. РФС предусмотрел частичное
Также Анохин сообщил о подготовке к неделе массового футбола УЕФА. «Она пройдет с 23 по 30 сентября текущего года, мы уже получили циркуляр по этому поводу. Мы проведем
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