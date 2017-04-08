День массового футбола в России пройдет 20 мая

«20 мая назначен Днем массового футбола, который включен в единый календарный план Минспорта России. Положения подготовлены и будут направлены во все региональные федерации футбола, там даны рекомендации по проведению праздника. РФС предусмотрел частичное материально-техническое обеспечение этого мероприятия — сувениры, баннеры и так далее, а также поощрения пяти лучшим организаторам праздника. Центральный праздник будет в Москве, и мы надеемся на присутствие представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)», — сказал Анохин.

Также Анохин сообщил о подготовке к неделе массового футбола УЕФА. «Она пройдет с 23 по 30 сентября текущего года, мы уже получили циркуляр по этому поводу. Мы проведем смотр-конкурс среди регионов по неделе массового футбола», — отметил он.