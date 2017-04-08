Метшин: ФК «Рубин» не отказался от идеи приобрести Миранчука
Президент казанского клуба заявил, что вопрос о переходе футболиста в «Рубин» может быть рассмотрен ближе к лету.
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МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. «Рубин»
«Такого футболиста, как Миранчук, мы, безусловно, хотели бы иметь в своих рядах. Будем смотреть ближе к лету», — сказал он.
«Рубин» вел переговоры с «Локомотивом» о переходе 21-летнего Миранчука зимой, однако сторонам не удалось договориться. В
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