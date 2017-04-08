Метшин: ФК «Рубин» не отказался от идеи приобрести Миранчука

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МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. «Рубин» по-прежнему хочет видеть в своем составе полузащитника Алексея Миранчука, который выступает за московский «Локомотив». Об этом журналистам сообщил президент казанского футбольного клуба Ильсур Метшин.

«Такого футболиста, как Миранчук, мы, безусловно, хотели бы иметь в своих рядах. Будем смотреть ближе к лету», — сказал он.