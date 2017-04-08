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8 апреля 2017, 15:04 | Футбол | ТАСС

Метшин: ФК «Рубин» не отказался от идеи приобрести Миранчука

Президент казанского клуба заявил, что вопрос о переходе футболиста в «Рубин» может быть рассмотрен ближе к лету.

Президент казанского клуба заявил что вопрос о переходе футболиста в Рубин может быть рассмотрен ближе к лету. Увеличить
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МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. «Рубин» по-прежнему хочет видеть в своем составе полузащитника Алексея Миранчука, который выступает за московский «Локомотив». Об этом журналистам сообщил президент казанского футбольного клуба Ильсур Метшин.

«Такого футболиста, как Миранчук, мы, безусловно, хотели бы иметь в своих рядах. Будем смотреть ближе к лету», — сказал он.

«Рубин» вел переговоры с «Локомотивом» о переходе 21-летнего Миранчука зимой, однако сторонам не удалось договориться. В какой-то момент полузащитник даже написал заявление об увольнении из «Локомотива», однако через некоторое время его отозвал. В активе Миранчука семь матчей и два гола за сборную России.
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