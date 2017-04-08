В Жулебино открылся филиал Академии умного футбола
В общеобразовательной школе № 1935 открылся филиал Академии умного футбола под руководством
экс-игроков «Спартака» Геннадия Морозова и Валерия Кечинова.
«Хотел бы передать большой привет от Олега Ивановича Романцева, который сегодня не смог приехать в силу некоторых обстоятельств. Но в ближайшем будущем он обязательно будет общаться и с родителями, и с детьми.
Что касается Академии, то теперь дети смогут заниматься футболом в шаговой доступности. У нас высококвалифицированный тренерский состав, который сможет научить детей и поднять детский футбол на новый уровень. Мы приложим максимум усилий, чтобы наши воспитанники играли в высших командах России», — сказал Геннадий Морозов.
Главной идеей проекта «Наследие» является создание
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