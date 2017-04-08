Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29358794/
8 апреля 2017, 11:27 | Футбол | ТАСС

Лакович: УЕФА и РФС являются хорошими друзьями

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российский футбольный союз (РФС) являются хорошими друзьями и всегда готовы работать над совместными проектами. Об этом во время приветственного слова на конференции РФС сообщил директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович, прибывший в Москву в качестве наблюдателя.

«Я глубоко верю, что отношения между РФС и УЕФА, между Мутко и Чеферином замечательные. Дела, которые проводятся через РФС, РФПЛ, оргкомитет “Россия-2018”, более чем замечательные. Мы являемся хорошими друзьями, всегда готовы работать для совместных проектов», — сказал Лакович.

Он напомнил, что в июне прошлого года в Москве состоялось заседание, на котором будущий президент УЕФА Александер Чеферин выдвинул свою кандидатуру и представил программу. «Господин Мутко и РФС поддержали его, его программу, и здесь он стал кандидатом в президенты УЕФА. Это решение было очень мудрым и дальновидным со стороны господина Мутко», — подчеркнул Лакович.

«Я знаю, что этот год особенно важен для вас, надо завершить подготовку к Кубку конфедераций и чемпионату мира, надо преобразить сборную и проверить все условия через пару месяцев, во время проведения Кубка конфедераций. Я желаю вам хорошей работы сегодня. Уверен, что все решения, в частности — стратегия развития, будут направлены на дальнейшее развитие футбола в России», — сказал серб в заключение.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Очередная конференция РФС, где примут «Стратегию-2030», началась в Москве

Очередная конференция РФС, где примут «Стратегию-2030», началась в Москве

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС), где примут новую редакцию «Общенациональной стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года» («Стратегии-2030»), началась в Москве.
Еще 7 новостей  Все новости
8 апреля

Мутко: РФС сложно привлекать спонсоров на фоне постоянных скандалов

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят - 9-й

ФИФА инвестирует в ЧМ-2018 около $2 млрд