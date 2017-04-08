Лакович: УЕФА и РФС являются хорошими друзьями

«Я глубоко верю, что отношения между РФС и УЕФА, между Мутко и Чеферином замечательные. Дела, которые проводятся через РФС, РФПЛ, оргкомитет “Россия-2018”, более чем замечательные. Мы являемся хорошими друзьями, всегда готовы работать для совместных проектов», — сказал Лакович.

Он напомнил, что в июне прошлого года в Москве состоялось заседание, на котором будущий президент УЕФА Александер Чеферин выдвинул свою кандидатуру и представил программу. «Господин Мутко и РФС поддержали его, его программу, и здесь он стал кандидатом в президенты УЕФА. Это решение было очень мудрым и дальновидным со стороны господина Мутко», — подчеркнул Лакович.

«Я знаю, что этот год особенно важен для вас, надо завершить подготовку к Кубку конфедераций и чемпионату мира, надо преобразить сборную и проверить все условия через пару месяцев, во время проведения Кубка конфедераций. Я желаю вам хорошей работы сегодня. Уверен, что все решения, в частности — стратегия развития, будут направлены на дальнейшее развитие футбола в России», — сказал серб в заключение.