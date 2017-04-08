Очередная конференция РФС, где примут «Стратегию-2030», началась в Москве

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После принятия стратегии развития российского футбола до 2030 года она отправится на утверждение в правительство РФ.

Глава РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко в начале конференции объявил минуту молчания в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга и в память о всех имевших отношение к футболу людях, ушедших из жизни в 2016 и 2017 годах.