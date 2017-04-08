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https://sport.mail.ru/news/football/29358499/
8 апреля 2017, 10:32 | Футбол | Р-Спорт

Очередная конференция РФС, где примут «Стратегию-2030», началась в Москве

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС), где примут новую редакцию «Общенациональной стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года» («Стратегии-2030»), началась в Москве.

<em>МОСКВА 8 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника <span class=error>Столбунова</span>. </em>Очередная конференция Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) где примут новую редакцию Общенациональной <span class=error><span class=error>стра</span></span><span class=stop>теги</span>и развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года (<span class=error><span class=error>Стра</span></span><span class=stop>теги</span>и-2030) началась в Москве. Увеличить
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После принятия стратегии развития российского футбола до 2030 года она отправится на утверждение в правительство РФ.

Глава РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко в начале конференции объявил минуту молчания в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга и в память о всех имевших отношение к футболу людях, ушедших из жизни в 2016 и 2017 годах.

В ходе конференции пройдут довыборы в состав исполкома РФС, озвучат отчет контрольно-ревизионной комиссии РФС за 2016 год, планируется внесение изменений в устав РФС а также обсуждение других вопросов организации.
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МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Расходы Российского футбольного союза (РФС) на все сборные команды России в 2016 году составили 1,4 миллиарда рублей, из них 525,2 миллиона — расходы на спортивные мероприятия главной сборной, говорится в отчете организации за 2016 год.
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