Очередная конференция РФС, где примут «Стратегию-2030», началась в Москве
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС), где примут новую редакцию «Общенациональной стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года» («Стратегии-2030»), началась в Москве.
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После принятия стратегии развития российского футбола до 2030 года она отправится на утверждение в правительство РФ.
Глава РФС,
В ходе конференции пройдут довыборы в состав исполкома РФС, озвучат отчет
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