РФС в 2016 году заработал от продажи билетов на матчи 24 млн рублей
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) за счет продажи билетов на матчи в 2016 году заработал 24 млн рублей. Об этом говорится в отчете о деятельности РФС за 2016 год, который будет представлен на конференции РФС в субботу.
При этом, как отмечается в отчете, доходы от продажи билетов в 2016 году оказались на 19% меньше запланированных. «Основная причина — неудачное выступление национальной сборной в финальном турнире Евро-2016 и последовавшее снижение зрительского интереса», — говорится в отчете.
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