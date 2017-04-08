РФС в 2016 году заработал от продажи билетов на матчи 24 млн рублей

При этом, как отмечается в отчете, доходы от продажи билетов в 2016 году оказались на 19% меньше запланированных. «Основная причина — неудачное выступление национальной сборной в финальном турнире Евро-2016 и последовавшее снижение зрительского интереса», — говорится в отчете.