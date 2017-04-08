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8 апреля 2017, 10:03 | Футбол | ТАСС

РФС в 2016 году заработал от продажи билетов на матчи 24 млн рублей

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) за счет продажи билетов на матчи в 2016 году заработал 24 млн рублей. Об этом говорится в отчете о деятельности РФС за 2016 год, который будет представлен на конференции РФС в субботу.

При этом, как отмечается в отчете, доходы от продажи билетов в 2016 году оказались на 19% меньше запланированных. «Основная причина — неудачное выступление национальной сборной в финальном турнире Евро-2016 и последовавшее снижение зрительского интереса», — говорится в отчете.
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Новости Футбола

Расходы РФС на спортивные мероприятия сборной РФ в 2016 году составили 525,2 млн руб

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Расходы Российского футбольного союза (РФС) на все сборные команды России в 2016 году составили 1,4 миллиарда рублей, из них 525,2 миллиона — расходы на спортивные мероприятия главной сборной, говорится в отчете организации за 2016 год.
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