РФС потратил более 222 млн рублей на судейство в 2016 году
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в 2016 году потратил на судейство и инспектирование 222,1 млн рублей, что составило 8% от всех расходов организации. Об этом говорится в отчете о деятельности РФС за 2016 год, который будет представлен на конференции РФС в субботу.
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Согласно отчету, финансирование судейства осуществлялось за счет агентских сборов с Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), собственных средств РФС, компенсационных выплат от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также продаж коммерческих прав лигам.
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