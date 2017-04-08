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8 апреля 2017, 10:03 | Футбол | ТАСС

РФС потратил более 222 млн рублей на судейство в 2016 году

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в 2016 году потратил на судейство и инспектирование 222,1 млн рублей, что составило 8% от всех расходов организации. Об этом говорится в отчете о деятельности РФС за 2016 год, который будет представлен на конференции РФС в субботу.

Согласно отчету о деятельности РФС за 2016 год финансирование судейства осуществлялось за счет агентских сборов с ФНЛ и ПФЛ собственных средств РФС компенсационных выплат от УЕФА. Увеличить
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Согласно отчету, финансирование судейства осуществлялось за счет агентских сборов с Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), собственных средств РФС, компенсационных выплат от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также продаж коммерческих прав лигам.
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Новости Футбола

Расходы РФС на спортивные мероприятия сборной РФ в 2016 году составили 525,2 млн руб

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Расходы Российского футбольного союза (РФС) на все сборные команды России в 2016 году составили 1,4 миллиарда рублей, из них 525,2 миллиона — расходы на спортивные мероприятия главной сборной, говорится в отчете организации за 2016 год.
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