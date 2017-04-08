Доходы РФС от телеправ в 2016 году оказались в несколько раз меньше запланированных
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Фактические доходы Российского футбольного союза (РФС) от продажи прав на телетрансляции оказались в пять раз меньше запланированных показателей. Об этом говорится в отчете о деятельности РФС за 2016 год, который будет представлен на конференции РФС в субботу.
Как отмечается в отчете, финансовый план РФС на 2016 год предполагал, что доходы от телеправ составят 162,1 млн рублей, но по факту организации удалось заработать только 30,3 млн.
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