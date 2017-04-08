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https://sport.mail.ru/news/football/29358077/
8 апреля 2017, 10:00 | Футбол | ТАСС

Доходы РФС от телеправ в 2016 году оказались в несколько раз меньше запланированных

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Фактические доходы Российского футбольного союза (РФС) от продажи прав на телетрансляции оказались в пять раз меньше запланированных показателей. Об этом говорится в отчете о деятельности РФС за 2016 год, который будет представлен на конференции РФС в субботу.

Как отмечается в отчете, финансовый план РФС на 2016 год предполагал, что доходы от телеправ составят 162,1 млн рублей, но по факту организации удалось заработать только 30,3 млн.
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Расходы РФС на спортивные мероприятия сборной РФ в 2016 году составили 525,2 млн руб

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Расходы Российского футбольного союза (РФС) на все сборные команды России в 2016 году составили 1,4 миллиарда рублей, из них 525,2 миллиона — расходы на спортивные мероприятия главной сборной, говорится в отчете организации за 2016 год.
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