Доходы РФС в 2016 году составили 2,944 млрд рублей
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Доходы Российского футбольного союза (РФС) в 2016 году составил 2,944 млрд рублей, такими же получились и расходы. Об этом говорится в отчете о деятельности РФС за 2016 год, который будет представлен на конференции РФС в субботу.
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Как отмечается в отчете, финансовый план РФС на 2016 год предполагал, что доходы организации в 2016 году будут 2,936 млрд рублей, из них 130,4 млн должны были уйти на погашение кредиторской задолженности. Однако фактическая величина доходной сметы получилась на 8,4 млн рублей больше, а на погашение кредиторской задолженности было направлено в два с лишним раза больше финансовых ресурсов.
В отчете говорится, что сумма непогашенной кредиторской задолженности РФС на конец 2016 года составила 347,8 млн рублей, что существенно меньше показателей, которые были определены финансовым планом организации.
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