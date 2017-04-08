Доходы РФС в 2016 году составили 2,944 млрд рублей

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Как отмечается в отчете, финансовый план РФС на 2016 год предполагал, что доходы организации в 2016 году будут 2,936 млрд рублей, из них 130,4 млн должны были уйти на погашение кредиторской задолженности. Однако фактическая величина доходной сметы получилась на 8,4 млн рублей больше, а на погашение кредиторской задолженности было направлено в два с лишним раза больше финансовых ресурсов.

В отчете говорится, что сумма непогашенной кредиторской задолженности РФС на конец 2016 года составила 347,8 млн рублей, что существенно меньше показателей, которые были определены финансовым планом организации.