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https://sport.mail.ru/news/football/29358012/
8 апреля 2017, 9:58 | Футбол | ТАСС

Доходы РФС в 2016 году составили 2,944 млрд рублей

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Доходы Российского футбольного союза (РФС) в 2016 году составил 2,944 млрд рублей, такими же получились и расходы. Об этом говорится в отчете о деятельности РФС за 2016 год, который будет представлен на конференции РФС в субботу.

В отчете о деятельности РФС за 2016 год отмечается что сумма непогашенной кредиторской задолженности организации составила 3478 млн рублей. Увеличить
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Как отмечается в отчете, финансовый план РФС на 2016 год предполагал, что доходы организации в 2016 году будут 2,936 млрд рублей, из них 130,4 млн должны были уйти на погашение кредиторской задолженности. Однако фактическая величина доходной сметы получилась на 8,4 млн рублей больше, а на погашение кредиторской задолженности было направлено в два с лишним раза больше финансовых ресурсов.

В отчете говорится, что сумма непогашенной кредиторской задолженности РФС на конец 2016 года составила 347,8 млн рублей, что существенно меньше показателей, которые были определены финансовым планом организации.
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Новости Футбола

Расходы РФС на спортивные мероприятия сборной РФ в 2016 году составили 525,2 млн руб

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Расходы Российского футбольного союза (РФС) на все сборные команды России в 2016 году составили 1,4 миллиарда рублей, из них 525,2 миллиона — расходы на спортивные мероприятия главной сборной, говорится в отчете организации за 2016 год.
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8 апреля

Доходы РФС в 2016 году составили 2,944 млрд рублей

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