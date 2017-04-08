Стратегия развития российского футбола будет рассмотрена на конференции РФС

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На очередной конференции РФС будут приняты дополнения и изменения в «Стратегию-2030» по развитию российского футбола. Документ был принят за основу развития футбола в стране еще на прошлогодней конференции РФС, однако многие параметры до сих пор уточняются, а меры по реализации программы во многом будут приниматься после окончания чемпионата мира 2018 года.

В новой редакции «Стратегии-2030», в частности, затронуты вопросы лимита на легионеров, структура проведения чемпионата страны и количество клубов в премьер- лиге, а также потолок зарплат для молодых футболистов. Предполагается, что состоится переход лимита на легионеров от нынешней схемы «6+5» на поле до «10+15» в заявке, а к 2030 году лимит будет предполагать качественные, а не количественные требования к иностранцам.

В проекте «Стратегии-2030» также отмечается введение в качестве одной из возможных мер адаптированных правил финансового «фэйр-плей» не только для участников еврокубков, но и для всех клубов РФПЛ. Авторы проекта «Стратегии-2030» допускают возможное временное сокращение состава участников лиги в связи со сложностями с финансированием профессионального футбола и неудовлетворительным состоянием клубной инфраструктуры. Тем не менее, как говорится в документе, в оптимальном формате чемпионат РФПЛ может состоять из 18 команд.

В «Стратегии-2030» также указана задача занять и удерживать Россией пятую строчку в таблице коэффициентов, а также расширять представительство в руководящих органах Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Для решения поставленных задач необходимо создать условия для привлечения в футбол дополнительного частного капитала, снижая нагрузки на государственный и муниципальные бюджеты.

Подведение финансовых итогов и довыборы в исполком

На конференции традиционно будут подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности РФС за прошлый год и рассмотрен бюджет на текущий год. Главным вопросом здесь является подготовка к чемпионату мира 2018 года. Будет уточнен устав конференции в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА, а также судейской конвенции. Есть определенное требование, чтобы председатель судейского комитета был членом исполкома.

Важный пункт повестки дня конференции — довыборы последнего члена исполнительного комитета, на это место снова претендует Рохус Шох. На сентябрьской конференции РФС он не получил достаточного количества голосов и не вошел в состав исполкома, однако его кандидатура выдвинута вновь — Межрегиональной общественной ассоциацией «Черноземье».

На конференции также будет заслушан отчет исполкома РФС за 2016 год, некоторые члены РФС будут исключены из его состава. Пройдут выборы избирательного комитета и апелляционного избирательного комитета РФС.

Конференция РФС пройдет в столичном «Лотте Отеле» на Новинском бульваре, начало — 10:00 мск.