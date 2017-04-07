Глава ФИФА Инфантино в 2016 году заработал в организации более 1,27 миллиона долларов

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В общей сложности организация потратила на Инфантино в 2016 году более 1,5 миллиона долларов. В эту сумму, помимо зарплаты, вошли взносы на социальное страхование (почти 87 тысяч) и в пенсионный фонд (более 133 тысяч), фиксированная надбавка (более 20 тысяч) и страхование от несчастных случаев и болезней (более 3 тысяч).