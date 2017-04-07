Глава ФИФА Инфантино в 2016 году заработал в организации более 1,27 миллиона долларов
МОСКВА, 7 апр —
Р-Спорт. Зарплата Джанни Инфантино до выплаты налогов на посту главы Международной федерации футбола (ФИФА) за 2016 год составила чуть более 1,27 миллиона долларов, сообщается в отчете, опубликованном на официальном сайте ФИФА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В общей сложности организация потратила на Инфантино в 2016 году более 1,5 миллиона долларов. В эту сумму, помимо зарплаты, вошли взносы на социальное страхование (почти 87 тысяч) и в пенсионный фонд (более 133 тысяч), фиксированная надбавка (более 20 тысяч) и страхование от несчастных случаев и болезней (более 3 тысяч).
На генерального секретаря Фатму Самуру ФИФА потратила более 837 тысяч долларов, из которых зарплата составила более 693 тысяч. На председателя следственной палаты комитета ФИФА по этике Корнела Борбели было потрачено более 1,676 миллиона долларов, а на главу арбитражной палаты
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter