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https://sport.mail.ru/news/football/29355222/
7 апреля 2017, 19:53 | Футбол | Р-Спорт

Глава ФИФА Инфантино в 2016 году заработал в организации более 1,27 миллиона долларов

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт. Зарплата Джанни Инфантино до выплаты налогов на посту главы Международной федерации футбола (ФИФА) за 2016 год составила чуть более 1,27 миллиона долларов, сообщается в отчете, опубликованном на официальном сайте ФИФА.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Зарплата <span class=error>Джанни</span> <span class=error>Инфантино</span> до выплаты налогов на посту главы Международной федерации футбола (ФИФА) за 2016 год составила чуть более 127 миллиона долларов сообщается в отчете опубликованном на официальном сайте ФИФА. Увеличить
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В общей сложности организация потратила на Инфантино в 2016 году более 1,5 миллиона долларов. В эту сумму, помимо зарплаты, вошли взносы на социальное страхование (почти 87 тысяч) и в пенсионный фонд (более 133 тысяч), фиксированная надбавка (более 20 тысяч) и страхование от несчастных случаев и болезней (более 3 тысяч).

На генерального секретаря Фатму Самуру ФИФА потратила более 837 тысяч долларов, из которых зарплата составила более 693 тысяч. На председателя следственной палаты комитета ФИФА по этике Корнела Борбели было потрачено более 1,676 миллиона долларов, а на главу арбитражной палаты Ханса-Йоахима Эккерта — более 1,545 миллиона.
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Чистая прибыль ФИФА за 2016 год составила $149 млн

Чистая прибыль ФИФА за 2016 год составила $149 млн

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль Международной федерации футбола (ФИФА) за 2016 год составила $149 млн. Об этом говорится в отчете ФИФА, текст которого приводит пресс-служба организации.
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