Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, спортивное мероприятие посетили около 10 тыс. человек. Охрану общественного порядка осуществляли более 300 сотрудников полиции при поддержке военнослужащих и бойцов Росгвардии, а также порядка 200 представителей частных охранных организаций. Сотрудники ОВД осуществляли личный досмотр болельщиков при входе на стадион, пресекая пронос спиртного, файеров и других запрещенных предметов.

Уже во время футбольного матча стражи порядка задержали и доставили в комнату полиции четырех нарушителей, которые были привлечены по статье 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Кроме этого, в отношении одного из них также был составлен административный материал по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ (употребление алкогольной продукции в запрещенных местах). Ответственность по первой статье предусматривает, в том числе, штраф до 10 тыс. руб., а также запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок до трех лет. Другому нарушителю грозит штраф в размере до 1,5 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, вчера «Урал» обыграл «Рубин» в Екатеринбурге и впервые в своей истории пробился в финал Кубка России.