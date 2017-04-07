Гендиректор ФК «Уфа» рассказал о перспективах клуба

Теперь команде, ставшей одним из главных открытий сезона и занимающей пятое место в чемпионате России, предстоит в воскресенье, 9 апреля, домашняя встреча с лидером национального первенства — московским «Спартаком».

В перерыве между двумя важными играми генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал в интервью газете «Известия» о поражении от «железнодорожников», мотивации на матч с красно-белыми и дальнейших перспективах своего клуба.