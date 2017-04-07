Гендиректор ФК «Уфа» рассказал о перспективах клуба
УФА, 7 апр 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Футбольный клуб «Уфа» не смог пройти в финал Кубка России. Подопечные Сергея Семака в выездном полуфинальном матче турнира в равной борьбе проиграли московскому «Локомотиву» (0:1).
Теперь команде, ставшей одним из главных открытий сезона и занимающей пятое место в чемпионате России, предстоит в воскресенье, 9 апреля, домашняя встреча с лидером национального первенства — московским «Спартаком».
В перерыве между двумя важными играми генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал в интервью газете «Известия» о поражении от «железнодорожников», мотивации на матч с
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