«Вы совершили настоящий спортивный подвиг!» — Евгений Куйвашев поздравил с победой ФК «Урал»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с победой ФК «Урал». Видеообращение к команде глава региона выложил в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.
«Ребята, поздравляю вас с победой! Вы сегодня совершили настоящий спортивный подвиг. Желаю вам победы и всего самого наилучшего! Спасибо всей футбольной дружине! За вас болел весь Урал! С победой!» — сказал Евгений Куйвашев.
Напомним, накануне «Урал» обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:1 и впервые в истории вышел в финал Кубка России. Финал будет сыгран 2 мая в Сочи с московским «Локомотивом».
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