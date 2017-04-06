«Урал» впервые в истории вышел в финал Кубка России по футболу

Футболисты «Урала» впервые в своей истории вышли в финал Кубка России по футболу, сообщает 6 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

Екатеринбургская команда на своем поле со счетом 2:1 переиграла казанский «Рубин.

Перед началом встречи игроки обеих команд почтили жертв теракта в Санкт-Петербурге. С первых минут инициативу к своим рукам прибрали хозяева и уже на 13-й минуте Владимир Ильин открыл счет в матче. После пропущенного гола гости взвинтили темп и на 31-й минуте казанец Жонатас счет сравнял. Вскоре гости получили право на пенальти. Однако все тот же Жонатас пробил мимо ворот.

Во втором тайме Александр Новиков после передачи с углового снова вывел «шмелей» вперед. Все попытки казанцев спастись успехом не увенчались.

Теперь 2 мая «Урал» в Сочи сыграет с московским «Локомотивом». В случае победы екатеринбуржцы получат путевку в Лигу Европы.