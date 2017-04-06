«Урал» впервые в истории вышел в финал Кубка России по футболу
«Шмели» со счетом 2:1 на своем поле переиграли казанский «Рубин».
Футболисты «Урала» впервые в своей истории вышли в финал Кубка России по футболу, сообщает 6 апреля корреспондент «АиФ-Урал».
Екатеринбургская команда на своем поле со счетом 2:1 переиграла казанский «Рубин.
Перед началом встречи игроки обеих команд почтили жертв теракта в
Во втором тайме Александр Новиков после передачи с углового снова вывел «шмелей» вперед. Все попытки казанцев спастись успехом не увенчались.
Теперь 2 мая «Урал» в Сочи сыграет с московским «Локомотивом». В случае победы екатеринбуржцы получат путевку в Лигу Европы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter