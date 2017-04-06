Международный турнир по пляжному футболу «Кубок дружбы» возобновится в Витебске

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ожидается, что главный приз турнира разыграют национальные сборные четырех стран, определять которые будет ФИФА с учетом графика выступлений команд в официальных турнирах международной федерации в 2017 году. Для сборной Беларуси эти международные соревнования станут, возможно, первыми официальными матчами под руководством нового главного тренера. 30 марта АФПФ досрочно расторгла контракт с бразильским специалистом Марко Октавио.

«Это было непростое, но выверенное во всех отношениях решение, которое должно пойти на пользу главной команде, — отметил Алексей Сычев. — Сейчас мы ведем переговоры с потенциальными претендентами, а окончательное решение будет принято, вероятно, не ранее середины мая». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Акшаев, который работал вместе с Марко Октавио в сборной и одновременно возглавляет команду Витебской области, выступающую в национальном первенстве.

Традиционные седьмые по счету соревнования будут проходить под эгидой ФИФА и международной федерации пляжного футбола BSWW. Впервые турнир в Витебске был включен в официальный календарь ФИФА в 2015 году, а в 2016-м «Кубок дружбы» не проводился. Годичный перерыв был вызван организационными причинами и необходимостью учесть все замечания и пожелания международных футбольных функционеров по подготовке и проведению таких соревнований, пояснил Алексей Сычев. До старта соревнований в нынешнем году еще предстоит выполнить определенный объем работ по реконструкции стадиона для пляжных видов спорта в пойме реки Витьба. В перспективе спортивная арена будет подвергнута поэтапной реконструкции с учетом всех требований ФИФА по инфраструктуре, безопасности, организации работы судей, представителей СМИ и другим аспектам.

Все матчи «Кубка дружбы — 2017» запланированы к показу по телеканалу «Беларусь 5».