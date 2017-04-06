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https://sport.mail.ru/news/football/29332608/
6 апреля 2017, 9:16 | Футбол | Спорт-Экспресс

Болельщики: «Локо» в финале? На багаже Ольги Юрьевны

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Выход команды Юрия Семина в финал Кубка России — одна из главных тем прошедшего дня.

«ЛОКОМОТИВ» — В ФИНАЛЕ КУБКА РОССИИ.

«Локомотив» на своем поле одолел «Уфу» (1:0) в полуфинале Кубка России. Автором единственного гола стал Мануэл Фернандеш. Другой финалист турнира определится завтра во встрече «Урала» и «Рубина». Напомним, что решающий матч Кубка состоится 2 мая в Сочи.

Zoostation: Ожидаемо.

Thomas_boy: На багаже Ольги Юрьевны.

Tigana1982: Все-таки вышел «Локо»….

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: «НЕ ВИЖУ НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО МОМЕНТА В УМЕНЬШЕНИИ ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ РФПЛ».

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов не видит смысла в уменьшении количества команд, выступающих в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил о готовности уменьшить количество клубов на один-два сезона.

Yurovthebest: Эффект будет, если только уменьшение количества клубов будет с одновременным увеличением кол-ва матчей в неделю.

Serzheo: Правильно, никаких положительных моментов нет.

Hazelsamara: Очевидно, что при сокращении «вышки» «Арсенал» ее покинет.

ШАМИЛЬ ГАЗИЗОВ: «РАЗГОВОРЫ О СТИМУЛЯЦИИ СОПЕРНИКОВ “СПАРТАКА” СМЕШНЫ».

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против «Спартака» заявил, что разговоры о финансовой стимуляции соперников московского клуба по играм премьер-лиги смешны. Напомним, что перед встречей 20-го тура между «Локомотивом» и «Спартаком» в СМИ появилась информация, что железнодорожники в случае победы получат по 30 тысяч евро от «Зенита».

Giv70: Здесь тот случай, когда нет дыма без огня. Хотя, стимулируют — и пожалуйста.

Regiment: Сколько ни плати, футболисты играть лучше не будут….

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