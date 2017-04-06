Болельщики: «Локо» в финале? На багаже Ольги Юрьевны

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Выход команды Юрия Семина в финал Кубка России — одна из главных тем прошедшего дня.

«ЛОКОМОТИВ» — В ФИНАЛЕ КУБКА РОССИИ.

«Локомотив» на своем поле одолел «Уфу» (1:0) в полуфинале Кубка России. Автором единственного гола стал Мануэл Фернандеш. Другой финалист турнира определится завтра во встрече «Урала» и «Рубина». Напомним, что решающий матч Кубка состоится 2 мая в Сочи.

Футбол Кубок России 2016/2017 1/2 финала, 5.04.2017, 19:30 1:0 Локомотив М Уфа

Zoostation: Ожидаемо.

Thomas_boy: На багаже Ольги Юрьевны.

Tigana1982: Все-таки вышел «Локо»….

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: «НЕ ВИЖУ НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО МОМЕНТА В УМЕНЬШЕНИИ ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ РФПЛ».

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов не видит смысла в уменьшении количества команд, выступающих в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил о готовности уменьшить количество клубов на один-два сезона.

Yurovthebest: Эффект будет, если только уменьшение количества клубов будет с одновременным увеличением кол-ва матчей в неделю.

Serzheo: Правильно, никаких положительных моментов нет.

Hazelsamara: Очевидно, что при сокращении «вышки» «Арсенал» ее покинет.

ШАМИЛЬ ГАЗИЗОВ: «РАЗГОВОРЫ О СТИМУЛЯЦИИ СОПЕРНИКОВ “СПАРТАКА” СМЕШНЫ».

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против «Спартака» заявил, что разговоры о финансовой стимуляции соперников московского клуба по играм премьер-лиги смешны. Напомним, что перед встречей 20-го тура между «Локомотивом» и «Спартаком» в СМИ появилась информация, что железнодорожники в случае победы получат по 30 тысяч евро от «Зенита».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Шамиль Газизов: "Разговоры о стимуляции соперников "Спартака" смешны"<a href="https://t.co/9qdCQMbpUF">https://t.co/9qdCQMbpUF</a> <a href="https://t.co/BVNQJgvqGN">pic.twitter.com/BVNQJgvqGN</a></p>— СЭ Спартак (@spartak_se) <a href="https://twitter.com/spartak_se/status/849721825647099904">5 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Giv70: Здесь тот случай, когда нет дыма без огня. Хотя, стимулируют — и пожалуйста.

Regiment: Сколько ни плати, футболисты играть лучше не будут….