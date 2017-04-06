Болельщики: «Локо» в финале? На багаже Ольги Юрьевны
Самые обсуждаемые темы среды.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Выход команды Юрия Семина в финал Кубка России — одна из главных тем прошедшего дня.
«ЛОКОМОТИВ» — В ФИНАЛЕ КУБКА РОССИИ.
«Локомотив» на своем поле одолел «Уфу» (1:0) в полуфинале Кубка России. Автором единственного гола стал Мануэл Фернандеш. Другой финалист турнира определится завтра во встрече «Урала» и «Рубина». Напомним, что решающий матч Кубка состоится 2 мая в Сочи.
Zoostation: Ожидаемо.
Thomas_boy: На багаже Ольги Юрьевны.
Tigana1982:
ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: «НЕ ВИЖУ НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО МОМЕНТА В УМЕНЬШЕНИИ ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ РФПЛ».
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов не видит смысла в уменьшении количества команд, выступающих в Российской футбольной
Yurovthebest: Эффект будет, если только уменьшение количества клубов будет с одновременным увеличением
Serzheo: Правильно, никаких положительных моментов нет.
Hazelsamara: Очевидно, что при сокращении «вышки» «Арсенал» ее покинет.
ШАМИЛЬ ГАЗИЗОВ: «РАЗГОВОРЫ О СТИМУЛЯЦИИ СОПЕРНИКОВ “СПАРТАКА” СМЕШНЫ».
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против «Спартака» заявил, что разговоры о финансовой стимуляции соперников московского клуба по играм
Giv70: Здесь тот случай, когда нет дыма без огня. Хотя, стимулируют — и пожалуйста.
Regiment: Сколько ни плати, футболисты играть лучше не будут….
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter