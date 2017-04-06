Серб Зоран Лакович будет наблюдателем от УЕФА на конференции РФС

На предыдущих конференциях роль наблюдателя исполнял словак Франтишек Лауринец, для которого состоявшийся в среду конгресс в Хельсинки стал последним в качестве члена исполкома УЕФА.

«В этот раз наблюдателем будет Зоран Лакович», — сообщил Прядкин.

Ключевым вопросом конференции станет рассмотрение стратегии развития российского футбола до 2030 года.