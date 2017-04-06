Серб Зоран Лакович будет наблюдателем от УЕФА на конференции РФС
ХЕЛЬСИНКИ, 6 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Директор департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) серб Зоран Лакович выступит в качестве наблюдателя от организации на конференции Российского футбольного союза (РФС), которая состоится в Москве 8 апреля. Об этом ТАСС сообщил вице- президент РФС Сергей Прядкин.
На предыдущих конференциях роль наблюдателя исполнял словак Франтишек Лауринец, для которого состоявшийся в среду конгресс в Хельсинки стал последним в качестве члена исполкома УЕФА.
«В этот раз наблюдателем будет Зоран Лакович», — сообщил Прядкин.
Ключевым вопросом конференции станет рассмотрение стратегии развития российского футбола до 2030 года.
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