Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29323618/
5 апреля 2017, 13:55 | Футбол | ТАСС

УЕФА выделил России в качестве солидарных выплат более €6 млн за сезон-2015/16

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил Российскому футбольному союзу (РФС) и российским клубам в общей сложности €6,39 млн за сезон-2015/16 в качестве солидарных выплат. Данные приведены в финансовом отчете УЕФА за сезон-2015/16, который опубликован на официальном сайте организации.

Согласно отчету, РФС получил €500 тыс. на развитие футбольной инфраструктуры и ежегодную выплату в размере €1,02 млн. Также РФС получил €600 тыс. за участие российских клубов в Лиге чемпионов.

Наибольшая сумма (€3,79 млн) была выделена на развитие академий клубам, не участвовавшим в еврокубках. Российские клубы, выступившие в Лиге Европы, получили €481 тыс. в качестве солидарных выплат.

В сезоне-2015/16 в Лиге чемпионов участвовали «Зенит» и ЦСКА, в Лиге Европы — «Краснодар», «Рубин» и «Локомотив». ЦСКА и «Рубин» не вышли в плей-офф. «Зенит» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Локомотив» и «Краснодар» — в 1/16 финала Лиги Европы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Отчет: Чистая прибыль УЕФА по итогам сезона-2015/16 составила €102,1 млн

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт. Чистая прибыль Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за финансовый год сезона-2015/16 составила 102,1 миллиона евро, говорится в финансовом отчете, опубликованном на официальном сайте организации.
Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

Поветкин проведет бой 1 июля в Москве

Кирсан Илюмжинов: у меня всегда было много завистников

ОКР: проведение олимпийского турнира по хоккею летом выглядело бы карикатурно