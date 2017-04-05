УЕФА выделил России в качестве солидарных выплат более €6 млн за сезон-2015/16

Согласно отчету, РФС получил €500 тыс. на развитие футбольной инфраструктуры и ежегодную выплату в размере €1,02 млн. Также РФС получил €600 тыс. за участие российских клубов в Лиге чемпионов.

Наибольшая сумма (€3,79 млн) была выделена на развитие академий клубам, не участвовавшим в еврокубках. Российские клубы, выступившие в Лиге Европы, получили €481 тыс. в качестве солидарных выплат.