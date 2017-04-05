УЕФА выделил России в качестве солидарных выплат более €6 млн за сезон-2015/16
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил Российскому футбольному союзу (РФС) и российским клубам в общей сложности €6,39 млн за сезон-2015/16 в качестве солидарных выплат. Данные приведены в финансовом отчете УЕФА за сезон-2015/16, который опубликован на официальном сайте организации.
Согласно отчету, РФС получил €500 тыс. на развитие футбольной инфраструктуры и ежегодную выплату в размере €1,02 млн. Также РФС получил €600 тыс. за участие российских клубов в Лиге чемпионов.
Наибольшая сумма (€3,79 млн) была выделена на развитие академий клубам, не участвовавшим в еврокубках. Российские клубы, выступившие в Лиге Европы, получили €481 тыс. в качестве солидарных выплат.
В сезоне-2015/16 в Лиге чемпионов участвовали «Зенит» и ЦСКА, в Лиге Европы — «Краснодар», «Рубин» и «Локомотив». ЦСКА и «Рубин» не вышли в
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