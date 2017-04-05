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5 апреля 2017, 13:48 | Футбол | Р-Спорт

Отчет: Чистая прибыль УЕФА по итогам сезона-2015/16 составила €102,1 млн

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт. Чистая прибыль Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за финансовый год сезона-2015/16 составила 102,1 миллиона евро, говорится в финансовом отчете, опубликованном на официальном сайте организации.

Общий доход УЕФА за период-2015/16 составил 4,58 миллиарда евро, что вдвое больше, чем годом ранее.

В УЕФА отметили положительное влияние увеличения количества участников финальной части чемпионата Европы по футболу на доходность организации. По сравнению с Евро-2012 доходы от проведения ЧЕ-2016 возросли более чем на 500 миллионов евро и составили 1,92 миллиарда.
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УЕФА выделил России в качестве солидарных выплат более €6 млн за сезон-2015/16

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил Российскому футбольному союзу (РФС) и российским клубам в общей сложности €6,39 млн за сезон-2015/16 в качестве солидарных выплат. Данные приведены в финансовом отчете УЕФА за сезон-2015/16, который опубликован на официальном сайте организации.
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