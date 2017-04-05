Отчет: Чистая прибыль УЕФА по итогам сезона-2015/16 составила €102,1 млн

Общий доход УЕФА за период-2015/16 составил 4,58 миллиарда евро, что вдвое больше, чем годом ранее.

В УЕФА отметили положительное влияние увеличения количества участников финальной части чемпионата Европы по футболу на доходность организации. По сравнению с Евро-2012 доходы от проведения ЧЕ-2016 возросли более чем на 500 миллионов евро и составили 1,92 миллиарда.