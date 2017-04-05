Отчет: Чистая прибыль УЕФА по итогам сезона-2015/16 составила €102,1 млн
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт. Чистая прибыль Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за финансовый год сезона-2015/16 составила 102,1 миллиона евро, говорится в финансовом отчете, опубликованном на официальном сайте организации.
Общий доход УЕФА за период-2015/16 составил 4,58 миллиарда евро, что вдвое больше, чем годом ранее.
В УЕФА отметили положительное влияние увеличения количества участников финальной части чемпионата Европы по футболу на доходность организации. По сравнению с Евро-2012 доходы от проведения ЧЕ-2016 возросли более чем на 500 миллионов евро и составили 1,92 миллиарда.
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