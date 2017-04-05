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5 апреля 2017, 12:59 | Футбол | Р-Спорт

Конгресс УЕФА утвердил лимит на переизбрание главы и членов исполкома союза

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт. Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил лимит на переизбрание главы и членов исполкома организации, сообщается в официальном микроблоге УЕФА в Twitter.

По новым правилам президент УЕФА, а также члены исполнительного комитета не могут избираться больше, чем на три срока по четыре года. 41-й конгресс УЕФА проходит в Хельсинки.

В данный момент главой УЕФА является Александер Чеферин. Он был избран на этот пост в сентябре 2016 года. До этого Чеферин занимал пост президента Футбольной ассоциации Словении.
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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил Российскому футбольному союзу (РФС) и российским клубам в общей сложности €6,39 млн за сезон-2015/16 в качестве солидарных выплат. Данные приведены в финансовом отчете УЕФА за сезон-2015/16, который опубликован на официальном сайте организации.
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