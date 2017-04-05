Конгресс УЕФА утвердил лимит на переизбрание главы и членов исполкома союза

По новым правилам президент УЕФА, а также члены исполнительного комитета не могут избираться больше, чем на три срока по четыре года. 41-й конгресс УЕФА проходит в Хельсинки.

В данный момент главой УЕФА является Александер Чеферин. Он был избран на этот пост в сентябре 2016 года. До этого Чеферин занимал пост президента Футбольной ассоциации Словении.