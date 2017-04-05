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https://sport.mail.ru/news/football/29322081/
5 апреля 2017, 12:34 | Футбол | ТАСС

Конгресс УЕФА утвердил административные реформы Чеферина

ХЕЛЬСИНКИ, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил административные реформы, предложенные президентом организации Александером Чеферином.

Одна из ключевых идей заключается в том чтобы кандидаты на выборы/перевыборы в исполком УЕФА должны занимать активный пост в своих национальных ассоциациях. Увеличить
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Заседание конгресса проходит в среду в Хельсинки. Административные реформы были одобрены исполкомом в феврале. Поправки в устав были приняты конгрессом единогласно и вступят в силу с 1 июля 2017 года.

Одна из ключевых идей Чеферина заключается в том, чтобы кандидаты на выборы/перевыборы в исполком УЕФА должны занимать активный пост в своих национальных ассоциациях (президент, вице-президент, генеральный секретарь или исполнительный директор).

Также Чеферин предложил ограничить максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома УЕФА тремя сроками по четыре года, выделить два полноценных места в исполкоме УЕФА представителям Ассоциации европейских клубов (АЕК), разрешить экспертам из национальных ассоциаций возглавлять комитеты УЕФА, усилить комитет УЕФА по управлению и соблюдению требований двумя независимыми членами дополнительно к трем действующим.

Президент УЕФА предложил внести поправки в устав УЕФА — включить особую статью, которая гарантирует, что города и стадионы для проведения любых турниров УЕФА выбираются абсолютно объективно посредством прозрачного процесса подачи и отбора заявок, а также статью, в которой этика и добросовестное управление прописаны как уставные цели УЕФА.
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