Глава УЕФА Чеферин: Деньги не должны руководить европейским футболом
ХЕЛЬСИНКИ, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Деньги не должны быть главной движущей силой европейского футбола. Об этом во время конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил президент организации Александер Чеферин.
«Деньги не должны руководить футболом, необходимо уважать работу пирамиды футбольных ценностей. Мы не поддадимся на шантаж тех, кто думает, что они сильны размерами своих доходов», — сказал Чеферин.
Чеферин объявил открытым конгресс УЕФА, который проходит в Хельсинки в среду.
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