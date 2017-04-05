Глава УЕФА Чеферин: Деньги не должны руководить европейским футболом

«Деньги не должны руководить футболом, необходимо уважать работу пирамиды футбольных ценностей. Мы не поддадимся на шантаж тех, кто думает, что они сильны размерами своих доходов», — сказал Чеферин.

Чеферин объявил открытым конгресс УЕФА, который проходит в Хельсинки в среду.