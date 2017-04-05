УЕФА дополнительно выделит по €1 млн каждой ассоциации
ХЕЛЬСИНКИ, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дополнительно инвестирует по €1 млн в развитие каждой ассоциации, входящей в его состав. Об этом в ходе заседания конгресса сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.
«Мы приняли решение выделить каждой ассоциации дополнительно по одному миллиону евро на текущий цикл. Такие солидарные выплаты стали возможны благодаря хорошим финансовым результатам и успешным турнирам УЕФА», — сообщил он.
В состав организации входят 55 национальных ассоциаций.
Конгресс УЕФА проходит в среду в Хельсинки.
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