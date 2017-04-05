УЕФА дополнительно выделит по €1 млн каждой ассоциации

Матч в одном из низших дивизионов Португалии по футболу ознаменовался скандалом. Нападающий команды третьей лиги «Канелас 2010» Марку Гонсалвеш, организованной ультрас «Порту», был пожизненно отстранен от игры за свой клуб после того, как он нокаутировал судью.