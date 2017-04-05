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5 апреля 2017, 10:59 | Футбол | ТАСС

Члены конгресса УЕФА минутой молчания почтили память жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга

ХЕЛЬСИНКИ, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) минутой молчания почтил память жертв теракта в метро Санкт- Петербурга.

Конгресс УЕФА проходит в среду в Хельсинки. Увеличить
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Конгресс УЕФА проходит в среду в Хельсинки.

«Предлагаю почтить память ушедших из жизни с момента последнего конгресса УЕФА, а также жертв теракта в Санкт- Петербурге», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

В понедельник в Санкт-Петербурге около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв неустановленного устройства. Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. По последним данным Минздрава РФ, в результате взрыва погибли 14 человек, 49 человек госпитализированы.
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дополнительно инвестирует по €1 млн в развитие каждой ассоциации, входящей в его состав. Об этом в ходе заседания конгресса сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.
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