Члены конгресса УЕФА минутой молчания почтили память жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга
ХЕЛЬСИНКИ, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) минутой молчания почтил память жертв теракта в метро Санкт- Петербурга.
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Конгресс УЕФА проходит в среду в Хельсинки.
«Предлагаю почтить память ушедших из жизни с момента последнего конгресса УЕФА, а также жертв теракта в Санкт- Петербурге», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
В понедельник в
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