Члены конгресса УЕФА минутой молчания почтили память жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга

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Конгресс УЕФА проходит в среду в Хельсинки.

«Предлагаю почтить память ушедших из жизни с момента последнего конгресса УЕФА, а также жертв теракта в Санкт- Петербурге», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.