Дзюба: почему клуб, а не сборная

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ЧТО У НЕГО С КОЛЕНОМ

— Насколько я знаю, у Артема действительно есть проблемы. Он рискует своей карьерой, играя сейчас с ними, — это слова Романа Широкова о состоянии здоровья Дзюбы. — Он продолжает выходить на поле с повреждением. Из-за этого может пропустить достаточно много времени, если, не дай бог, что случится. Реабилитация тоже по-разному может сложиться.

— Это старая травма, которая периодически дает о себе знать, — это уже высказывание главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. — Дзюбе нужно больше времени для восстановления, поэтому с ним постоянно возникают проблемы.

— Операция не нужна, — утверждал сам Дзюба в интервью «СЭ». — Если она была бы необходима, то сделал бы. Стараюсь смотреть на ситуацию с оптимизмом, делаю все, что нужно. Держим все под контролем, но вопрос нужно решать.

Слова Дзюбы о травме, из-за которой он пропустил несколько матчей сборной, не проясняют картину, а ее запутывают.

Еще до того, как об этом сказал Широков, «СЭ» сообщал, что проблемы Артема связаны с коленом. Конкретизируем — речь не идет о мениске или крестообразных связках. Но повреждение — как говорят, речь идет о кисте Бейкера, как это называют в научных кругах, — довольно серьезное. Дзюба выходит на уколах, после матчей колено может опухать, что приводит к нескольким дням восстановительных процедур и тренировкам по облегченной программе.

Есть ли риск доломаться, получив более серьезную травму, если не давать колену паузу на время матча сборных?

Безусловно. Пойдет ли на пользу сборной участие Дзюбы в товарищеских матчах?

Не уверен.

КОМУ СТАЛО ЛУЧШЕ ОТ ТРАВМЫ ДЗАГОЕВА?

Это совершенно точно не пойдет на пользу клубу. Есть его правда, а есть — сборной. И Станислав Черчесов ее знает: зимой 2008-го он, будучи тренером «Спартака», не хотел отпускать игроков в национальную команду, которую возглавлял Гус Хиддинк раньше, чем это было предусмотрено международными правилами. Такое же мнение высказывал и Дик Адвокат, работавший в «Зените», и несколько других тренеров.

Хиддинк тогда устроил мини-сбор в Турции, но без товарищеского матча — и хотел получить игроков не за 48 часов до определенной даты, как записано в регламенте, а несколько раньше. В 2008-м сборная готовилась к Euro, а «Спартак» Черчесова — к битве с «Марселем» в еврокубках.

Сейчас Черчесов в сборной. Не знаю, какие договоренности были по Алану Дзагоеву, но в ЦСКА, надо полагать, несколько удивились появлению полузащитника в основном составе во встрече с Бельгией, даже памятуя об интересах национальной команды в преддверии домашних Кубка конфедераций и чемпионата мира.

— Когда появились симптомы, дискомфорт, с учетом того что матч был неофициальный, действительно врачи рекомендовали не рисковать, — пояснил после игры с «Крыльями» гендиректор армейцев Роман Бабаев.

Позиция красно-синих проста. Клуб борется за выход в Лигу чемпионов — призовые за участие в ней (от 12 и далее миллионов евро) очень важны для бюджета. Сейчас команда теряет Дзагоева (а ведь если это надрыв задней поверхности бедра, то лечение займет около месяца). У армейцев впереди «Краснодар», «Ростов», «Уфа», «Локо» и дерби со «Спартаком».

Понятно, что может дать футболисту клуб. Контракт, уверенность в завтрашнем дне.

Что может дать сборная?

МОТИВАЦИЯ СБОРНОЙ

Ведь Дзюба на самом деле не первый из числа тех, кто сделал выбор не в пользу национальной команды. Причем в том примере, который сейчас приведу, речь не шла о товарищеских матчах!

Павел Погребняк ехал на Euro-2008 в статусе первого форварда. В двух спаррингах перед Европой с Казахстаном и Сербией он забил два гола, причем балканцам вколотил мяч в ворота ударом метров с тридцати.

Нападающего включили в заявку, Хиддинк ему доверял, но во встрече с сербами Павел, по его словам, «неудачно развернулся».

— Ни стыка, ни вообще силовой борьбы. Ничего! Что случилось — и сам не пойму, — говорил мне тогда Погребняк. — Диагноз — надрыв мениска. Колено пока нужно разгрузить. А потом поработаю на тренажерах. Я не уезжаю домой, продолжаю тренироваться. Надеюсь и верю, что смогу сыграть на чемпионате Европы.

Вариантов тогда было два, и этого в сборной не скрывали. Первый — «доломаться», но в таком случае операция и восстановление пошли бы несколько сложнее.

Второй — пропуск Euro, хирургическое вмешательство в кратчайшие сроки и более быстрая реабилитация. Погребняка прооперировали 9 июня, а первый после лечения матч в чемпионате страны он провел 17 августа. Останься футболист на Euro, вернулся бы лишь осенью.

Тогда, в австрийском Леоганге, Гус и Павел вместе вышли к журналистам. Сначала говорил голландец, а затем, после того как он отстрелялся, высказался и форвард. Не понимавший, похоже, произнесенных на английском слов тренера.

Хиддинк:

— Погребняк уезжает на операцию, это решение футболиста.

Погребняк:

— Это общее решение — мое, врача, тренера.

Хиддинк (чуть позже, в колонке для одной из голландских газет):

— Погребняк побывал в Мюнхене, где его обследовал доктор Айхорн. Хирург дал игроку зеленый свет на выступление на чемпионате Европы. Оставаться с командой или нет — решать Павлу. Я не вмешиваюсь.

Итак, тренерский штаб считал, что нападающий может играть. Да, на уколах, но это шанс, это реальная помощь сборной. И это — официальный турнир, а не товарищеские встречи.

«Зенит», где тогда выступал Погребняк, видимо, не устраивала неопределенность. Итог — Погребняк уехал. Хиддинк остался с Павлюченко, который, сбросив во время подготовки четыре килограмма, феерил на Euro.

Поколению Канчельскиса и Карпина сборная дала шанс уехать в хорошие и даже топ-клубы Европы. Это мотивация, в том числе и финансовая.

Поколению Аршавина выступление на Euro-2008 позволило получить приглашения от хороших команд Старого Света. Это «мотивация интереса» — на родине у парней был достаток, но хотелось другого футбола.

Сейчас мало у кого в сборной есть стимул «пойти в “Арсенал” даже пешком». Дома хорошо и сытно.

Сборная перестала быть трамплином, а зоной комфорта она никогда не была. Ни один из специалистов, ее тренировавших, не ушел красиво, под аплодисменты. Никому из игроков, ковавших славу отечественному футболу, федерация не организовала прощальный матч.

Уходили Карпин и Мостовой, потом Онопко и Смертин, вот-вот подойдет время Аршавина и Кержакова, закончил Широков. Мотивации чести — биться за сборную ради престижа страны — не появилось.

ЯЗЫК АРТЕМА

В Казани, после матча с «Рубином», у Дзюбы поинтересовались мнением о голевой передаче Кокорина на Данни, а получили «бомбу»: — Многие пытаются шутить в его адрес, а это очень квалифицированный футболист. Был бы плохим, думаю, у Луческу не играл бы. У нас любят обсуждать футболистов, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, — кто дерево, кто полено… Открывая при этом баночку пива. Это наша страна. У нас куда ни глянь — все во всем профессионалы, все все умеют. Хотя с дивана через раз встают — и то спотыкаются.

Если с тем самым выражением Аршавина можно говорить, что «ваши проблемы» — это конкретному депутату в конкретной ситуации, то здесь никто из «толстых, с пузом, кривоногих и пьющих пиво» в адрес Кокорина на глазах у Дзюбы не высказывался.

В марте от Артема досталось тем «клоунам», как он сам их назвал, кто вспомнил его «тренеришку» после крупной победы «ПСЖ» над «Барсой» (4:0).

Полагаю, если у Дзюбы поинтересоваться идеальным устройством мира или арабо-израильским конфликтом, получим развернутый небанальный ответ.

Остапа, то есть Артема, в хорошем смысле слова несет. Наличие такого говорливого футболиста, которого к тому же можно причислить к числу ведущих, — плюс для лиги и всего нашего футбола.

Где мало звезд вообще.

Где еще меньше звезд говорящих, тем более — резонансно.

Где футболисты, которых порой словесно уничтожают, молчат в тряпочку и не отвечают.

Где мало шоу вокруг, а то, что происходит на поле, очень часто не возбуждает категорически.

Такие, как Дзюба, не позволяют чемпионату, где окончательный календарь, пусть и по объективным причинам, исчез как класс, и это не устраивает болельщиков, но не кажется странным клубам, где посещаемость всего тура не дотягивает до 100 тысяч человек, достичь уровня «дно».

Слова Слуцкого про нефутбольную страну, где тренер открыл школу, реплика Дзюбы про «толстопузов» хоть как-то встряхивают наш футбол. И не позволяют ему в это дно врасти.

Сергей ЕГОРОВ.

СРЕДНЯЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЗЮБЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЕ — 0,5 ГОЛА ЗА МАТЧ

Артем Дзюба в 22 матчах за сборную России забил 11 голов. Таким образом, средняя результативность форварда «Зенита» составляет 0,5 гола за игру. На данный момент этот показатель является рекордным среди футболистов сборной, забивших за национальную команду как минимум 10 мячей.

Алексей МОРОЗ.