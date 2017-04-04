На конференции РФС вопрос безопасности рассматриваться не будет

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Трагедия в Санкт-Петербурге не забудется никогда. Она уже повлияла на жизнь людей не только в Северной столице, но и в других городах России. Из разных уголков страны приходят соболезнования петербуржцам от разных людей, в том и числе и спортивных организаций. В такие периоды главное — не поддаться страху.

Страна продолжает жить, а спортивные соревнования в городах России состоятся согласно расписанию.

Безусловно, теракт сразу поднял вопрос о безопасности на двух крупнейших международных футбольных турнирах, которые в скором времени пройдут в России: Кубок Конфедераций — 2017 и чемпионат мира — 2018. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин уже заявил, что безопасность на этих соревнованиях будет обеспечена на самом высоком уровне.

«Есть полная уверенность — о чем мы заявляли неоднократно и можем повторить — в том, что безопасность во время Кубка конфедераций и чемпионата мира будет обеспечена на высочайшем уровне.

Понятно, что меры безопасности будут усиленными, но они изначально предполагались таковыми, исходя из исключительного масштаба и статуса мероприятия. Эти меры давно регламентированы, соответствующие план и концепция уже разработаны, — цитирует Сорокина «Р-Спорт».

8 апреля состоится очередная конференция РФС, однако член исполкома организации Игорь Лебедев сказал, что вопрос безопасности рассматриваться не будет.

«Вопрос безопасности не станет предметом обсуждения на конференции.

Повестка конференции уже утверждена, все вопросы, которые будут там обсуждаться, заранее известны. Да, в Питере произошел теракт. Очень печальное событие. Мы все скорбим и сочувствуем. Вопросы безопасности на стадионах и вопросы безопасности на Кубке конфедерации — это прерогатива правоохранительных органов. РФС помогает во всем, в чем может, и оказывает полное содействие. Это печальное событие в Санкт-Петербурге должно внести корректировку в работу МВД, а не РФС.

Футбольный союз отвечает за то, чтобы сборные приехали, поле было готово, а мяч был накачан. Проверка людей, паспортов, личности, обыски — это не прерогатива РФС. Я думаю, что в повестку дня печальное событие в Питере изменений не внесет, — приводит слова Лебедева «Чемпионат.com».

На ближайшую неделю запланировано много игр и состязаний: очередной тур Российской футбольной премьер-лиги, Кубок России по футболу, баскетбольная Евролига и многое другое. Все матчи состоятся, но меры безопасности в связи с терактом в Петербурге будут значительно усилены.

Сразу несколько петербургских команд принимают участие в чемпионатах по разным видам спорта. Футбольный «Зенит» в ближайшие выходные встретится в матче 22-го тура с махачкалинским «Анжи» на стадионе «Петровский». В пресс-службе РФПЛ пока отказались комментировать возможные действия на матчах чемпионата России.

Напомним, что в день теракта состоялись две встречи в рамках премьер-лиги: «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Крансодар». Матчи начались с минуты молчания, чтобы почтить память погибших в Санкт-Петербурге.

Баскетбольный «Зенит» в следующем туре играет на выезде, однако уже через неделю продолжит борьбу в домашнем матче. Главное спортивное событие апреля — финал Кубка Гагарина, в котором сразятся магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА.

Первые два матча финальной серии пройдут в Магнитогорске, а 12 и 14 апреля команды будут играть в северной столице.

В пресс-службе СКА рассказали, что команда готовится к финальной серии по плану и прилетит в Магнитогорск за сутки до начала первого матча.

«Ближе к домашнему матчу СКА финала Кубка Гагарина будет принято решение, как почтить память пострадавших в теракте.

Может только сказать, что на матче мы обязательно это отметим и не забудем пострадавших в этот печальный день,

— заявили в пресс-службе клуба «Газете.Ru».

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов очень точно отметил.

«В новостях — искореженный вагон, кровь на лицах, цифры погибших, раненых… Испуг — вдруг под землей остался кто-то из своих? Страх быстро сменился злостью — не дождетесь! Вы кого хотите запугать? Мой город пережил блокаду — но остался несломленным! И сегодняшняя трагедия только сплотила. Люди оказались высшей пробы.

Болельщики «Спартака», самые непримиримые враги «Зенита», перед игрой своей команды с «Оренбургом» растягивают баннер: «Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим!» И это по-человечески. Как и поток людей, идущих с цветами на Сенную. Как и предложения автомобилистов — бесплатного провоза по городу… И такси, предлагающие на улицах бабушкам и дедам довести до дома — тоже бесплатно. Везут всех, просто здесь — с особой настойчивостью.

И дальше и кругом — бескорыстная человеческая помощь. Сочувствие и скорбь. Боль и вера: будем жить! И побеждать! И надеемся, что нам удастся взглянуть в глаза тех сволочей, кто задумал и устроил кровавую драму. Соболезнование близким и родным погибших. Земляки, покойтесь с миром!, — написал Радимов на своей странице в соцсети.