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https://sport.mail.ru/news/football/29308235/
4 апреля 2017, 12:27 | Футбол | ТАСС

Будогосский назвал глупостью информацию о своей отставке с поста главы ДСИ РФС

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Председатель Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский считает глупостью информацию о том, что он подал в отставку со своего поста. Об этом Будогосский сказал ТАСС.

Во вторник портал Life.ru опубликовал информацию, согласно которой Будогосский еще до завершившегося в понедельник 21-го тура чемпионата России подал вице- премьеру РФ, президенту РФС Виталию Мутко заявление об отставке.

«У меня нет комментариев, я не хочу комментировать глупости. Если я буду предпринимать шаги, то им об этом не будет известно, это личная жизнь», — сказал Будогосский.

Будогосский возглавляет департамент с конца октября прошлого года. До него этот пост занимал Алексей Николаев.
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