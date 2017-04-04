Будогосский назвал глупостью информацию о своей отставке с поста главы ДСИ РФС

Во вторник портал Life.ru опубликовал информацию, согласно которой Будогосский еще до завершившегося в понедельник 21-го тура чемпионата России подал вице- премьеру РФ, президенту РФС Виталию Мутко заявление об отставке.

«У меня нет комментариев, я не хочу комментировать глупости. Если я буду предпринимать шаги, то им об этом не будет известно, это личная жизнь», — сказал Будогосский.

Будогосский возглавляет департамент с конца октября прошлого года. До него этот пост занимал Алексей Николаев.