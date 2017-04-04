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https://sport.mail.ru/news/football/29308234/
4 апреля 2017, 12:26 | Футбол | ТАСС

УЕФА будет регулировать выплаты небогатым клубам за трансферы их воспитанников

ХЕЛЬСИНКИ, 4 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет уделять больше внимания защите финансовых интересов небогатых клубов в вопросах перечислений за трансферы их воспитанников. Об этом ТАСС сообщил член исполкома УЕФА Франтишек Лауринец.

Во вторник в Хельсинки прошло заседание исполнительного комитета УЕФА.

«Мы обсуждали некоторые финансовые вопросы. В частности, более эффективно должна работать схема, по которой маленькие клубы получают деньги за трансферы своих воспитанников в возрасте от 12 до 23 лет. В этой области есть определенные проблемы, которые необходимо решить», — отметил Лауринец.
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