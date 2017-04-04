УЕФА будет регулировать выплаты небогатым клубам за трансферы их воспитанников

Во вторник в Хельсинки прошло заседание исполнительного комитета УЕФА.

«Мы обсуждали некоторые финансовые вопросы. В частности, более эффективно должна работать схема, по которой маленькие клубы получают деньги за трансферы своих воспитанников в возрасте от 12 до 23 лет. В этой области есть определенные проблемы, которые необходимо решить», — отметил Лауринец.