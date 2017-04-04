Очередной конгресс УЕФА в 2018 году пройдет в Братиславе

Дата конгресса была определена на заседании исполкома УЕФА в Хельсинки во вторник.

«Следующий очередной конгресс УЕФА пройдет в Братиславе 27 февраля 2018 года», — сообщил Лауринец.

В 2017 году пройдут два конгресса — очередной состоится 5 апреля в Хельсинки, внеочередной в сентябре в Ньоне.