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https://sport.mail.ru/news/football/29307984/
4 апреля 2017, 12:11 | Футбол | ТАСС

Очередной конгресс УЕФА в 2018 году пройдет в Братиславе

ХЕЛЬСИНКИ, 4 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Братислава станет местом проведения очередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил член исполкома УЕФА Франтишек Лауринец.

Дата конгресса была определена на заседании исполкома УЕФА в Хельсинки во вторник.

«Следующий очередной конгресс УЕФА пройдет в Братиславе 27 февраля 2018 года», — сообщил Лауринец.

В 2017 году пройдут два конгресса — очередной состоится 5 апреля в Хельсинки, внеочередной в сентябре в Ньоне.
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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет во вторник в финской столице. Исполком предваряет ежегодный конгресс УЕФА, который состоится в Хельсинки в среду.
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