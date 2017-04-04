Очередной конгресс УЕФА в 2018 году пройдет в Братиславе
ХЕЛЬСИНКИ, 4 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Братислава станет местом проведения очередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил член исполкома УЕФА Франтишек Лауринец.
Дата конгресса была определена на заседании исполкома УЕФА в Хельсинки во вторник.
«Следующий очередной конгресс УЕФА пройдет в Братиславе 27 февраля 2018 года», — сообщил Лауринец.
В 2017 году пройдут два конгресса — очередной состоится 5 апреля в Хельсинки, внеочередной в сентябре в Ньоне.
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