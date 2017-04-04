Довыборы последнего представителя Европы в совет ФИФА пройдут в сентябре
ХЕЛЬСИНКИ, 4 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Внеочередной конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором будет избран последний представитель Европы в совете Международной федерации футбола (ФИФА), пройдет в сентябре в швейцарском Ньоне. Об этом ТАСС сообщил член исполкома УЕФА Франтишек Лауринец.
Заседание исполкома УЕФА состоялось во вторник в Хельсинки.
«Внеочередной конгресс УЕФА, на котором будет избран кандидат на последнее вакантное место от Европы, пройдет в сентябре в Ньоне», — сообщил Лауринец.
На конгрессе УЕФА в Хельсинки в среду должны были быть избраны четверо кандидатов в совет ФИФА. Однако после того, как кандидатура президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко не была допущена организацией по критерию политической нейтральности, а бывший глава Футбольной ассоциации Исландии Гейр Торстейнссон отказался от участия, претендентов на четыре места осталось трое. В итоге УЕФА принял решение о проведении внеочередного конгресса для выбора своего четвертого представителя в совете.
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