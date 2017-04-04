Довыборы последнего представителя Европы в совет ФИФА пройдут в сентябре

Заседание исполкома УЕФА состоялось во вторник в Хельсинки.

«Внеочередной конгресс УЕФА, на котором будет избран кандидат на последнее вакантное место от Европы, пройдет в сентябре в Ньоне», — сообщил Лауринец.

На конгрессе УЕФА в Хельсинки в среду должны были быть избраны четверо кандидатов в совет ФИФА. Однако после того, как кандидатура президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко не была допущена организацией по критерию политической нейтральности, а бывший глава Футбольной ассоциации Исландии Гейр Торстейнссон отказался от участия, претендентов на четыре места осталось трое. В итоге УЕФА принял решение о проведении внеочередного конгресса для выбора своего четвертого представителя в совете.