Первенство НСФЛ-2016/17: представляем участников

Всего в премьер-группе НСФЛ выступает 16 команд (часть 1 и часть 2).

9. Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского (Саратов).

Год основания: 2013

Главный тренер: Олег Дергунов

Капитан: Алан Дряев

Выступление в НСФЛ: 2014/15 — 2 место, 2015/16 — 2 место

Самая крупная победа: 10:0 над СПбПУ (12.09.2015)

Самое крупное поражение: 2:3 от СПбГУПТД (07.10.2016) и ТГУ (26.09.2015)

Лучший бомбардир: Андрей Суровцев (5 мячей)

Оптимальный состав: Максим Киселев/Владимир Сугробов — Алан Дряев, Александр Дряев, Иван Яненко, Дмитрий Солодков — Евгений Королев, Андрей Сырцов, Владислав Шпитальный, Артем Шапошников, Михитар Захарян — Андрей Суровцев, Дмитрий Крылатов.

После вторых мест всезонах-2014/15 и 2015/16 перед командой СГУ стоит задача победить в чемпионате НСФЛ нынешнего сезона.

10. Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь).

Год основания: 2015

Главный тренер: Сергей Касьянов

Капитан: Денис Несынов

Выступление в НСФЛ: 2015/16 — 14 место

Самая крупная победа: 5:0 над МГУДТ (05.10.2015) и 5:0 над КФУ (22.09.2016)

Самое крупное поражение: 0:4 от КубГУ (13.11.2015)

Лучший бомбардир: Евгений Хотимский (5 мячей)

Оптимальный состав: Александр Наумов — Рудольф Газорян, Денис Несынов, Дмитрий Костенко, Магамедали Магомедов -Валерий Розов, Алан Хугаев, Виталий Яновский — Иван Ильченко, Евгений Хотимский, Рамил Абушов.

В копилке университета множество наград: мужская сборная по мини-футболу стала серебряным призером чемпионата Ставропольского края в 2012 году, победителем — в 2014-м, а также победила в общероссийском проекте «Мини-футбол в вузы» (Серебряная лига) 2014 года. В 2013 году на III Фестивале студенческого спорта мужская сборная завоевала золото.

11. Смоленская государственная академия физической культуры спорта и туризма (Смоленск).

Год основания: 1967

Главный тренер: Александр Новиков

Капитан: Иван Зенкин

Выступление в НСФЛ: 2015/16 — 5 место

Самая крупная победа: 6:0 над СПбГУ (10.09.2015)

Самое крупное поражение: 1:2 от ЮФУ (10.10.2015)

Лучший бомбардир: Александр Бачевский (3 мяча)

Оптимальный состав: Александр Шепляков — Денис Аксёнов, Эдуард Рубчинский, Иван Жачкин, Сергей Казаков — Антон Винокуров, Артём Ашибоков, Никита Соколов, Максим Новиков, Александр Бачевский — Иван Зенкин.

Футбольная команда СГИФК, а с 2005 года СГАФКСТ, более 40 лет успешно выступает в городских, областных, российских и всесоюзных соревнованиях. Последние 10 лет команда академии ежегодно становилась призером первенства области, четыре раза обладателем кубка области.

12. Кубанский государственный университет (Краснодар).

Год основания: 2008.

Главный тренер: Сергей Горбачев

Капитан: Семен Белоровский

Выступление в НСФЛ: 2014/15 — 1 место, 2015/16 — 1 место

Самая крупная победа: 10:0 над МГУДТ (11.09.2015)

Самое крупное поражение: 0:3 от КГУ (04.10.2014)

Лучший бомбардир: АмальВардания (3 мяча)

Оптимальный состав: Денис Адамов — Манук Манукян, Евгений Нестеренко, Семен Белоровский, Алексей Селиванов — Алексей Красноруцкий, Вячеслав Якимов, Зафар Рахимов, Хан Нгок Вьет, Дмитрий Прокопенко — АмальВардания.

ФК КубГУ на сегодняшний день является сильнейшим студенческим клубом страны. Основные достижения:

— победитель II Европейских университетских игр 2014 года в Роттердаме (Нидерланды);

— серебряный призер XI чемпионата Европы по футболу среди студенческих команд 2015 года в Осиеке (Хорватия);

— бронзовый призер III Европейских университетских игр 2016 года в Загребе (Хорватия);

— двукратный победитель первенства НСФЛсезонов-2014/2015 и 2015/2016.