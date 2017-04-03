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https://sport.mail.ru/news/football/29297657/
3 апреля 2017, 17:45 | Футбол | ЮГА.ру

Гендиректор ФК «Кубань»: Мы в курсе заявления о банкротстве, но у нас все по плану

Генеральный директор ФК «Кубань» Геннадий Крапивка прокомментировал ситуацию с заявлением инспекции ФНС о признании клуба банкротом.

Генеральный директор ФК Кубань Геннадий <span class=error>Крапивка</span> прокомментировал ситуацию с заявлением инспекции <span class=error>ФНС</span> о признании клуба банкротом. Увеличить
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«Мы в курсе этого, но у нас все идет по плану, мы работаем. Есть определенные договоренности. Как я могу комментировать работу налоговой службы? Клуб работает в штатном режиме, все хорошо», — сказал Крапивка «Чемпионату».

Как сообщали Юга.ру, инспекция ФНС подала заявление в Арбитражный суд Краснодарского края о признании «Кубани» банкротом.
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Новости Футбола

Инспекция ФНС подала заявление о банкротстве ФК «Кубань»

Инспекция ФНС № 4 подала заявление в Арбитражный суд Краснодарского края о признании банкротом футбольного клуба «Кубань». Об этом говорится в материалах суда. Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.
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