Гендиректор ФК «Кубань»: Мы в курсе заявления о банкротстве, но у нас все по плану

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«Мы в курсе этого, но у нас все идет по плану, мы работаем. Есть определенные договоренности. Как я могу комментировать работу налоговой службы? Клуб работает в штатном режиме, все хорошо», — сказал Крапивка «Чемпионату».

Как сообщали Юга.ру, инспекция ФНС подала заявление в Арбитражный суд Краснодарского края о признании «Кубани» банкротом.