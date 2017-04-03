Мутко: Реализация мер «Стратегии-2030» по развитию футбола должна быть осторожной
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Меры, прописанные в «Стратегии-2030» по развитию профессионального футбола, будут обязательно приняты после чемпионата мира 2018 года, однако к их реализации надо подходить осторожно. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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«Стратегия» была принята за основу развития футбола в стране на предыдущей конференции РФС, которая прошла в сентябре прошлого года. Очередная конференция организации пройдет 8 апреля. «Больших изменений в стратегии не появилось, — отметил Мутко. — Ее еще предстоит привести в соответствие с требованиями некоторых документов, а потом направить на утверждение Минспорта».
Глава федерации отметил, что впервые в дополнение к «Стратегии» будет представлена дорожная карта со сроками реализации мер. «Там будет четко прописано, что и когда будет делаться. Если будем увеличивать количество команд
«Ясно, что мы на пороге чемпионата мира, к
Мутко пояснил, что после конференции исполком окончательно доработает дорожную карту.
Другие вопросы
Как рассказал Мутко, на предстоящей конференции традиционно будут подведены итоги
«Главный вопрос — подготовка к чемпионату мира, подготовка сборной. Второй — финансовая стабилизация, коммерческая составляющая, — рассказал глава федерации. — Будет обсужден ряд позиций по уточнению устава конференции организационного характера — приведем ее в соответствие с требованиями ФИФА (Международная федерация футбола) и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), в соответствие с судейской конвенцией. Есть определенное требование, чтобы председатель судейского комитета был членом исполкома».
По словам собеседника ТАСС, будет рассмотрен вопрос довыборов на одно вакантное место в исполкоме. В марте кандидатом был выдвинут Рохус Шох.
«Безусловно, будут подняты вопросы подготовки резерва, институт молодежных сборных, разновидностей футбола — мини, женского, пляжного. Обсудим вопрос устойчивого управления, социальной ответственности и поддержку ветеранов, адаптацию тех, кто закончил карьеру игрока. Будут открываться программы по обучению, подготовке, адаптации, поддержке ребят», — также сообщил Мутко.
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