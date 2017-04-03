Мутко: Реализация мер «Стратегии-2030» по развитию футбола должна быть осторожной

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«Стратегия» была принята за основу развития футбола в стране на предыдущей конференции РФС, которая прошла в сентябре прошлого года. Очередная конференция организации пройдет 8 апреля. «Больших изменений в стратегии не появилось, — отметил Мутко. — Ее еще предстоит привести в соответствие с требованиями некоторых документов, а потом направить на утверждение Минспорта».

Глава федерации отметил, что впервые в дополнение к «Стратегии» будет представлена дорожная карта со сроками реализации мер. «Там будет четко прописано, что и когда будет делаться. Если будем увеличивать количество команд премьер-лиги — в какие сроки, первый дивизион — то же. Какие механизмы защиты и поддержки молодых специалистов и футболистов, каковы потолки зарплат», — уточнил он.

«Ясно, что мы на пороге чемпионата мира, к каким-то изменениям с точки зрения структуры лиг, лимита и так далее надо крайне осторожно относиться, у нас остался один сезон, и они (изменения) не должны испортить ситуацию, — подчеркнул вице-премьер. — Но уже с сезона после турнира практически все эти меры будут введены».

Мутко пояснил, что после конференции исполком окончательно доработает дорожную карту.

Другие вопросы

Как рассказал Мутко, на предстоящей конференции традиционно будут подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год и будет рассмотрен бюджет на текущий год.

«Главный вопрос — подготовка к чемпионату мира, подготовка сборной. Второй — финансовая стабилизация, коммерческая составляющая, — рассказал глава федерации. — Будет обсужден ряд позиций по уточнению устава конференции организационного характера — приведем ее в соответствие с требованиями ФИФА (Международная федерация футбола) и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), в соответствие с судейской конвенцией. Есть определенное требование, чтобы председатель судейского комитета был членом исполкома».

По словам собеседника ТАСС, будет рассмотрен вопрос довыборов на одно вакантное место в исполкоме. В марте кандидатом был выдвинут Рохус Шох.

«Безусловно, будут подняты вопросы подготовки резерва, институт молодежных сборных, разновидностей футбола — мини, женского, пляжного. Обсудим вопрос устойчивого управления, социальной ответственности и поддержку ветеранов, адаптацию тех, кто закончил карьеру игрока. Будут открываться программы по обучению, подготовке, адаптации, поддержке ребят», — также сообщил Мутко.