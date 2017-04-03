Отборочный тур детского турнира «Будущее зависит от тебя» прошел в Душанбе
ДУШАНБЕ, 3 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Региональный отборочный этап международного детского футбольного турнира «Будущее зависит от тебя», проводимый компанией «МегаФон», завершился в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Победителями в своих группах стали юные воспитанники
«Отрадно, что этот турнир состоялся в преддверии знаменательной даты — 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Таджикистаном», — заявил посол России в Таджикистане Игорь
Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и
За одиннадцать лет истории турнира в нем приняли участие более 3700 команд детских домов и
В Таджикистане турнир «Будущее зависит от тебя» проводится с 2010 года компанией «МегаФон-Таджикистан» при поддержке Министерства образования и Комитета по делам молодежи, спорта и туризма, Федерации футбола Таджикистана и города Душанбе. В 2011 году воспитанники детского дома Худжанда смогли победить в финальной части турнира и провели неделю в Лондоне.
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