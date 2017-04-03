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https://sport.mail.ru/news/football/29292788/
3 апреля 2017, 12:18 | Футбол | Р-Спорт

Отборочный тур детского турнира «Будущее зависит от тебя» прошел в Душанбе

ДУШАНБЕ, 3 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Региональный отборочный этап международного детского футбольного турнира «Будущее зависит от тебя», проводимый компанией «МегаФон», завершился в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.

Победителями в своих группах стали юные воспитанники школ-интернатов Душанбе и Шахринава, которым предстоит сражаться в Сочи за главный приз — поездку в Лондон.

«Отрадно, что этот турнир состоялся в преддверии знаменательной даты — 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Таджикистаном», — заявил посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов. Он выразил убежденность, что «укрепление сотрудничества в области спорта, образования, науки и культуры не только отвечает интересам народов наших стран, но и формирует прочную основу для развития этих связей на перспективу». «Будущее зависит от тебя — турнир, который объединяет детей разных стран, дает ребятам почувствовать себя частью важного, заниматься усиленно спортом, найти новых друзей», — отметил российский дипломат.

Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проводятся компанией «МегаФон» с 2005 года.

За одиннадцать лет истории турнира в нем приняли участие более 3700 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России и других стран: Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая, и Беларуси. С 2005 года более 30 тысяч детей сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более тысячи видеоанкет о детях-участниках, более 240 из которых уже обрели новую семью.

В Таджикистане турнир «Будущее зависит от тебя» проводится с 2010 года компанией «МегаФон-Таджикистан» при поддержке Министерства образования и Комитета по делам молодежи, спорта и туризма, Федерации футбола Таджикистана и города Душанбе. В 2011 году воспитанники детского дома Худжанда смогли победить в финальной части турнира и провели неделю в Лондоне.
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