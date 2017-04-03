Инспекция ФНС подала заявление о банкротстве ФК «Кубань»
Инспекция ФНС № 4 подала заявление в Арбитражный суд Краснодарского края о признании банкротом футбольного клуба «Кубань». Об этом говорится в материалах суда. Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.
Краевой арбитраж в марте удовлетворил заявление ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» о взыскании с футбольного клуба 50,5 млн рублей долга по спонсорскому контакту, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.
В феврале Арбитражный суд
Арбитражный суд Краснодарского края в январе приостановил производство по заявлению администрации Краснодара к «Кубани» о возврате земельного участка площадью 408 тыс. кв. м, который выделили для строительства
Городская администрация в исковом заявлении попросила суд расторгнуть договор с «Кубанью» об аренде земельного участка от 18 августа 2010 года и обязать ответчика освободить и вернуть участок на улице Парусной, 32. В итоге суд 2 июня 2016 года по ходатайству администрации наложил арест на этот земельный участок.
Также суд запретил управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю совершать регистрационные действия в отношении спорного участка, в том числе регистрировать переход прав (ограничений, обременений) на этот объект.
Как сообщали Юга.ру, в январе футболисты «Кубани» направили президенту РФС Виталию Мутко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву письмо с жалобой на долги по зарплате и пригрозили расторгнуть контракты.
Болельщики потребовали у главы региона сохранить команду, которая оказалась в предбанкротном состоянии.
Кондратьев заявил, что банкротство клуба исключено. Он пояснил, что новый инвестор Мишель Литвак готов финансировать текущие расходы, но отказался платить по старым долгам, потому что финансовая ситуация в клубе, особенно в части долгов на 2 млрд рублей, для Литвака неясна.
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