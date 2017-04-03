Андрей Бочаров поставил задачу «Ротору» к 2018 году выйти в первый дивизион

«У вас есть все возможности для того, чтобы выйти в первую лигу, — заявил губернатор. — Сможете ли вы реализовать их, зависит только от вас. Болельщики ждут от вас усиливающейся игры».

Андрей Бочаров сообщил, что клуб сохранит бюджетное финансирование. Для этого принято решение о его акционировании — учредителями выступят Волгоградская область и город Волгоград, что обеспечит прозрачную и понятную систему финансирования из бюджета и внебюджетных источников. Следующим этапом станет привлечение партнеров для развития клуба.

«Мы нашли источники финансирования команды для игры во втором дивизионе — тем более сделаем это и для первой лиги», — заявил губернатор.

Андрей Бочаров на встрече с командой также особо подчеркнул, что дальнейшее развитие клуба «Ротор-Волгоград» нельзя рассматривать в отрыве от развития детского массового футбола. Клуб должен не только показывать высокие результаты, но и стать базой для подготовки волгоградских детей к серьезной спортивной карьере.

«Ваша задача — создание команды-мечты для тысяч мальчишек Волгоградской области, — сказал, обращаясь к футболистам Андрей Бочаров. — Вы можете создать хорошую базу для академии “Ротор”. Важно, чтобы в главной команде области играли наши воспитанники. “Ротор” должен стать профессиональным лифтом для волгоградской школы футбола».

Напомним, что летом прошлого года принято принципиальное решение о воссоздании единой профессиональной спортивной школы «Ротора» на базе детского лагеря «Сокол» и стадиона им. Логинова в Волжском. Главной базой для Клуба после проведения ЧМ-2018 будет новый стадион «Волгоград-Арена».

Напомним, что еще недавно судьба «Ротора» была на волоске от краха. К 2014 году клуб накопил огромные долги из-за неэффективной хозяйственной деятельности руководства, что ставило крест на его дальнейшем существовании. В апреле 2015 года руководством области было принято решение создать команду заново, с нуля. Принципиальным решением стало формирование ее из представителей волгоградской школы футбола.

Несмотря на ряд скептических прогнозов по отношению к будущему волгоградского клуба, в прошлом году «Ротор-Волгоград», после серии побед, вернулся в профессиональную лигу и начал выступать в национальном первенстве в сезоне 2016/2017 годов. Сегодня «Ротор-Волгоград» уже уверенно лидирует в турнирной таблице второго дивизиона профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг». Накануне клуб одержал очередную победу, завершив встречу с командой «Биолог — Новокубанск» со счетом 6:0.