«Амкар» не смог обыграть «Терек»

Команды начали активно, но не сказать, что скорости зашкаливали. «Амкар» не воспользовался подарком на 4-ой минуте, когда напуганный Заневым Городов вынес мяч прямо на Костюкова. На 6-ой хозяева вновь были близки к голу, а на 9 забил «Амкар» забил.

Костюков прошёл справа ближе к угловому флажку и выполнил подачу, на которую выскочил Гиголаев, здорово ударив головой. Пропустив гол, «Терек» не смог кардинально поменять игру. Она продолжалась так, будто ничего не произошло, с небольшим перевесом пермяков.

В течение первой половины тайма «Амкар» после стандартов создал ряд едва ли не стопроцентно голевых моментов, но не реализовал. Во второй части первого отрезка встречи игра набрала обороты, и хотя «Амкар» имел небольшой перевес, «Терек» смог сравнять счёт на 31 минуте. Роши справа сделал пас по границе штрафной Митришеву, который пробил с лёта в правый дальний угол, Хомич не дотянулся. Так прервалась сухая домашняя серия пермяков, длившаяся с 8 мая 2016 года.

Перед перерывом на поле было много борьбы, но счёт это не изменило. После свистка игра возобновилась в том же темпе. Трибуны горячо поддерживали «Амкар», хотя едва были заполнены. Несмотря на это, пермская команда будто подустала, «Терек» перехватил преимущество, все чаще закрепляя игру на половине поля хозяев. «Амкар» выходил в контратаки, но острых моментов, как в первом тайме, создать не мог.

Впрочем, у гостей тоже не было хоть сколько-нибудь серьёзных заявок на успех. Тем не менее, соперники выдали достаточно зрелищную концовку, собрав все силы. Дополнительные минуты и вовсе пролетели на повышенных скоростях, хотя игроки изрядно устали. Так и закончился матч со счётом 1:1.

Гаджи Гаджиев, главный тренера «Амкара»:

— Я думаю, игра была тяжелая. Много было борьбы. Результат нас огорчил, но не потому, что мы обязательно должны были выиграть, а потому что мы не сыграли так, как можем. Я думаю, основная причина — эмоции, с которыми мы не справились. И там, где пропустили гол, и во втором тайме. Наши футболисты старались отдать все силы игре, и мы это приветствуем, но с эмоциями даже в простых ситуациях справиться не смогли. Особенно заметно это было в ситуациях, когда мы распоряжались мячом. А оборонялись, в целом, хорошо.

Рашид Рахимов, главный тренер «Терека», выразил мнение, что, если оценивать в целом всю игру, то счет ей соответствует.



Следующий матч «Амкар» проведет 8 апреля в Самаре против «Крыльев Советов», начало игры в 16:00 по пермскому времени. Дома «Амкар» сыграет 15 апреля, соперником станет «Уфа». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.