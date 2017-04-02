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ВИТАЛИЙ МУТКО: «В РОССИИ ЕСТЬ ИГРОКИ СЕРЬЕЗНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ».

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался о контрольном матче Россия — Бельгия (3:3). Он отметил важность предстоящего Кубка конфедераций-2017. Руководитель добавил, что в составе национальной команды есть ряд игроков серьезного уровня.

— На правильном ли пути сборная России? Мне сейчас сложно сказать, — приводит «Р-Спорт» слова Мутко. — По последним 20 минутам матча со сборной Бельгии трудно сразу сделать вывод, что мы стоим на правильном пути. Я бы пока так говорить не стал бы (с улыбкой). Но то, что мы действительно увидели пусть не уровень игры команды серьезного международного уровня, но что у нас есть футболисты хорошего уровня, мы это увидели.

То, что Алексей Миранчук умеет играть в футбол, что не растерял своих качеств Александр Бухаров, что у нас есть ряд игроков серьезного европейского уровня, такие как Игорь Акинфеев. У нас есть игроки и, безусловно, есть еще резерв — такие футболисты, как Федор Смолов и Артем Дзюба. В следующей игре мы с полным основанием можем рассчитывать на Мариу Фернандеса. У нас есть на кого опираться.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Виталий Мутко: "В России есть игроки серьезного европейского уровня" <a href="https://t.co/DU7MXImzYp">https://t.co/DU7MXImzYp</a> <a href="https://t.co/N6WBHVAcRG">pic.twitter.com/N6WBHVAcRG</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/848160739932164096">1 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ALEKS49: Серьезные игроки в России конечно есть, только фамилии у них нерусские.

Изсибири: Не, конечно есть в России игроки серьезного уровня. Вернее, бывают. Ибрагимович вот в Ростов заезжал вместе с МЮ….

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР: Ну, не зря же ЭТО ВЬЮ опубликовали ПЕРВОГО АПРЕЛЯ….

nhl96: Где же они прячутся?

Serzheo: Конечно есть, в любой двор зайди они играют.

ГОЛ ФАРФАНА ПРИНЕС ПОБЕДУ «ЛОКОМОТИВУ» НАД «УФОЙ».

«Локомотив» на выезде нанес поражение «Уфе» в матче 21-го тура чемпионата России — 1:0. Единственный мяч забил Джефферсон Фарфан, дебютировавший за железнодорожников в официальных матчах. Отметим, что «Уфа» пропустила первый гол под руководством Сергея Семака.

«Локомотив» набрал 30 очков и догнал в турнирной таблице «Ростов» и «Амкар». «Уфа» с 32 баллами осталась пятой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Фарфан-то в порядке. Выдержал его Палыч, погонял, подготовил - и получите. Мастер - он и есть мастер. Когда готов и не разобран.</p>— Igor Rabiner (@IgorRabiner) <a href="https://twitter.com/IgorRabiner/status/848162590303936512">1 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Shpasic: И все равно Уфа выше Локо)).

Regjy: Очень уважаю Семака, как игрока, как человека! но смотреть футбол в исполнении Уфы это муторно.

Slim Taller: Локомотив играл хорошо, не гоните. Шансов у Уфы не было.

smit541: Судья явно был благосклонен к Локомотиву. Один пеналь не поставил, да и в целом мог гораздо больше горчичников показать.

ГОЛЫ ЗАА И БЕНТЕКЕ ПРИНЕСЛИ «КРИСТАЛ ПЭЛАС» ПОБЕДУ НАД «ЧЕЛСИ».

В матче 30-го тура премьер-лиги «Челси» на своем поле уступил «Кристал Пэлас» — 1:2. По голу у гостей забили Вильфрид Заа и Кристиан Бентеке. Любопытно, что оба этих футболиста забивали в товарищеских матчах сборной России за Кот-д'Ивуар и Бельгию соответственно. Для подопечных Антонио Конте поражение стало первым в последних 13 играх во всех турнирах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Заа и Бентеке забили России. А теперь у обоих по голу Челси на Стэмфорд Бридж. А вы говорите Васин, Кутепов</p>— Андрей Кузичев (@Andy73sr) <a href="https://twitter.com/Andy73sr/status/848177549976928256">1 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

echo2011: Похоже, россияне хорошо тренируют соперников!

Ботаникум: Небольшая плюха для Конте и его самоуверенных подопечных, похоже, уже возомнивших, что чемпионат для них закончился.

Shpasic: Все, сдулся Конте — срочно приглашать Карреру)) Ну, или Слуцкого)).

АРБИТРУ ИВАНОВУ ПОСТАВЯТ «ДВОЙКУ» ЗА МАТЧ «АНЖИ» — «УРАЛ»?

Арбитр Сергей Иванов, судивший вчера матч 21-го тура чемпионата России «Анжи» — «Урал» (2:3), допустил серьезную ошибку и рискует получить неудовлетворительную оценку. На 6-й минуте он неверно оценил эпизод в штрафной площади гостей и не назначил пенальти за игру рукой футболиста «Урала» Эрика Бикфалви.

Наверняка будет снижена оценка и второму ассистенту Андрею Глоту. На 11-й минуте судья-помощник сорвал опасную атаку хозяев поля, ошибочно зафиксировав положение «вне игры» в эпизоде, когда ни один из двух футболистов махачкалинцев, в чьем направлении отправлялся мяч, не находился за линией офсайда.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Арбитру Иванову поставят "двойку" за матч в Каспийске?<br> <a href="https://t.co/nc4gPL3k3y">https://t.co/nc4gPL3k3y</a> <a href="https://t.co/4LGdovAkM1">pic.twitter.com/4LGdovAkM1</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/848227446352695296">1 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Shpasic: Конечно, поставят! ведь не Урал должен был побеждать)).

foreverCSKAforever: Дадут шанс исправиться на матче Спартак-Зенит.

Redgy: А на сколько отстранят от футбола например полоза, который допустил ошибку, повлиявшую на результат, не забив в огромные пустые ворота крыльев? А, им же можно ошибаться..

Freak: Это все против Спартака! Против Спартака, вы слышите?!!