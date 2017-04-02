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2 апреля 2017, 8:47 | Футбол | Спорт-Экспресс

Болельщики: Сдулся Конте — срочно приглашать Карреру. Или Слуцкого

Поражение «Челси» от «Кристал Пэлас» — одна из самых обсуждаемых тем субботы.

Поражение <span class=error>Челси</span> от <span class=error>Кристал</span> <span class=error>Пэлас</span> — одна из самых обсуждаемых тем субботы. Увеличить
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ВИТАЛИЙ МУТКО: «В РОССИИ ЕСТЬ ИГРОКИ СЕРЬЕЗНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ».

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался о контрольном матче Россия — Бельгия (3:3). Он отметил важность предстоящего Кубка конфедераций-2017. Руководитель добавил, что в составе национальной команды есть ряд игроков серьезного уровня.

— На правильном ли пути сборная России? Мне сейчас сложно сказать, — приводит «Р-Спорт» слова Мутко. — По последним 20 минутам матча со сборной Бельгии трудно сразу сделать вывод, что мы стоим на правильном пути. Я бы пока так говорить не стал бы (с улыбкой). Но то, что мы действительно увидели пусть не уровень игры команды серьезного международного уровня, но что у нас есть футболисты хорошего уровня, мы это увидели.

То, что Алексей Миранчук умеет играть в футбол, что не растерял своих качеств Александр Бухаров, что у нас есть ряд игроков серьезного европейского уровня, такие как Игорь Акинфеев. У нас есть игроки и, безусловно, есть еще резерв — такие футболисты, как Федор Смолов и Артем Дзюба. В следующей игре мы с полным основанием можем рассчитывать на Мариу Фернандеса. У нас есть на кого опираться.

ALEKS49: Серьезные игроки в России конечно есть, только фамилии у них нерусские.

Изсибири: Не, конечно есть в России игроки серьезного уровня. Вернее, бывают. Ибрагимович вот в Ростов заезжал вместе с МЮ….

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР: Ну, не зря же ЭТО ВЬЮ опубликовали ПЕРВОГО АПРЕЛЯ….

nhl96: Где же они прячутся?

Serzheo: Конечно есть, в любой двор зайди они играют.

ГОЛ ФАРФАНА ПРИНЕС ПОБЕДУ «ЛОКОМОТИВУ» НАД «УФОЙ».

«Локомотив» на выезде нанес поражение «Уфе» в матче 21-го тура чемпионата России — 1:0. Единственный мяч забил Джефферсон Фарфан, дебютировавший за железнодорожников в официальных матчах. Отметим, что «Уфа» пропустила первый гол под руководством Сергея Семака.

«Локомотив» набрал 30 очков и догнал в турнирной таблице «Ростов» и «Амкар». «Уфа» с 32 баллами осталась пятой.

Shpasic: И все равно Уфа выше Локо)).

Regjy: Очень уважаю Семака, как игрока, как человека! но смотреть футбол в исполнении Уфы это муторно.

Slim Taller: Локомотив играл хорошо, не гоните. Шансов у Уфы не было.

smit541: Судья явно был благосклонен к Локомотиву. Один пеналь не поставил, да и в целом мог гораздо больше горчичников показать.

ГОЛЫ ЗАА И БЕНТЕКЕ ПРИНЕСЛИ «КРИСТАЛ ПЭЛАС» ПОБЕДУ НАД «ЧЕЛСИ».

В матче 30-го тура премьер-лиги «Челси» на своем поле уступил «Кристал Пэлас» — 1:2. По голу у гостей забили Вильфрид Заа и Кристиан Бентеке. Любопытно, что оба этих футболиста забивали в товарищеских матчах сборной России за Кот-д'Ивуар и Бельгию соответственно. Для подопечных Антонио Конте поражение стало первым в последних 13 играх во всех турнирах.

echo2011: Похоже, россияне хорошо тренируют соперников!

Ботаникум: Небольшая плюха для Конте и его самоуверенных подопечных, похоже, уже возомнивших, что чемпионат для них закончился.

Shpasic: Все, сдулся Конте — срочно приглашать Карреру)) Ну, или Слуцкого)).

АРБИТРУ ИВАНОВУ ПОСТАВЯТ «ДВОЙКУ» ЗА МАТЧ «АНЖИ» — «УРАЛ»?

Арбитр Сергей Иванов, судивший вчера матч 21-го тура чемпионата России «Анжи» — «Урал» (2:3), допустил серьезную ошибку и рискует получить неудовлетворительную оценку. На 6-й минуте он неверно оценил эпизод в штрафной площади гостей и не назначил пенальти за игру рукой футболиста «Урала» Эрика Бикфалви.

Наверняка будет снижена оценка и второму ассистенту Андрею Глоту. На 11-й минуте судья-помощник сорвал опасную атаку хозяев поля, ошибочно зафиксировав положение «вне игры» в эпизоде, когда ни один из двух футболистов махачкалинцев, в чьем направлении отправлялся мяч, не находился за линией офсайда.

Shpasic: Конечно, поставят! ведь не Урал должен был побеждать)).

foreverCSKAforever: Дадут шанс исправиться на матче Спартак-Зенит.

Redgy: А на сколько отстранят от футбола например полоза, который допустил ошибку, повлиявшую на результат, не забив в огромные пустые ворота крыльев? А, им же можно ошибаться..

Freak: Это все против Спартака! Против Спартака, вы слышите?!!

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