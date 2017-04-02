Болельщики: Сдулся Конте — срочно приглашать Карреру. Или Слуцкого
Поражение «Челси» от «Кристал Пэлас» — одна из самых обсуждаемых тем субботы.
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ВИТАЛИЙ МУТКО: «В РОССИИ ЕСТЬ ИГРОКИ СЕРЬЕЗНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ».
— На правильном ли пути сборная России? Мне сейчас сложно сказать, — приводит «Р-Спорт» слова Мутко. — По последним 20 минутам матча со сборной Бельгии трудно сразу сделать вывод, что мы стоим на правильном пути. Я бы пока так говорить не стал бы (с улыбкой). Но то, что мы действительно увидели пусть не уровень игры команды серьезного международного уровня, но что у нас есть футболисты хорошего уровня, мы это увидели.
То, что Алексей Миранчук умеет играть в футбол, что не растерял своих качеств Александр Бухаров, что у нас есть ряд игроков серьезного европейского уровня, такие как Игорь Акинфеев. У нас есть игроки и, безусловно, есть еще резерв — такие футболисты, как Федор Смолов и Артем Дзюба. В следующей игре мы с полным основанием можем рассчитывать на Мариу Фернандеса. У нас есть на кого опираться.
ALEKS49: Серьезные игроки в России конечно есть, только фамилии у них нерусские.
Изсибири: Не, конечно есть в России игроки серьезного уровня. Вернее, бывают. Ибрагимович вот в Ростов заезжал вместе с МЮ….
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР: Ну, не зря же ЭТО ВЬЮ опубликовали ПЕРВОГО АПРЕЛЯ….
nhl96: Где же они прячутся?
Serzheo: Конечно есть, в любой двор зайди они играют.
ГОЛ ФАРФАНА ПРИНЕС ПОБЕДУ «ЛОКОМОТИВУ» НАД «УФОЙ».
«Локомотив» на выезде нанес поражение «Уфе» в матче 21-го тура чемпионата России — 1:0. Единственный мяч забил Джефферсон Фарфан, дебютировавший за железнодорожников в официальных матчах. Отметим, что «Уфа» пропустила первый гол под руководством Сергея Семака.
«Локомотив» набрал 30 очков и догнал в турнирной таблице «Ростов» и «Амкар». «Уфа» с 32 баллами осталась пятой.
Shpasic: И все равно Уфа выше Локо)).
Regjy: Очень уважаю Семака, как игрока, как человека! но смотреть футбол в исполнении Уфы это муторно.
Slim Taller: Локомотив играл хорошо, не гоните. Шансов у Уфы не было.
smit541: Судья явно был благосклонен к Локомотиву. Один пеналь не поставил, да и в целом мог гораздо больше горчичников показать.
ГОЛЫ ЗАА И БЕНТЕКЕ ПРИНЕСЛИ «КРИСТАЛ ПЭЛАС» ПОБЕДУ НАД «ЧЕЛСИ».
В матче 30-го тура
echo2011: Похоже, россияне хорошо тренируют соперников!
Ботаникум: Небольшая плюха для Конте и его самоуверенных подопечных, похоже, уже возомнивших, что чемпионат для них закончился.
Shpasic: Все, сдулся Конте — срочно приглашать Карреру)) Ну, или Слуцкого)).
АРБИТРУ ИВАНОВУ ПОСТАВЯТ «ДВОЙКУ» ЗА МАТЧ «АНЖИ» — «УРАЛ»?
Арбитр Сергей Иванов, судивший вчера матч 21-го тура чемпионата России «Анжи» — «Урал» (2:3), допустил серьезную ошибку и рискует получить неудовлетворительную оценку. На 6-й минуте он неверно оценил эпизод в штрафной площади гостей и не назначил пенальти за игру рукой футболиста «Урала» Эрика Бикфалви.
Наверняка будет снижена оценка и второму ассистенту Андрею Глоту. На 11-й минуте
Shpasic: Конечно, поставят! ведь не Урал должен был побеждать)).
foreverCSKAforever: Дадут шанс исправиться на матче
Redgy: А на сколько отстранят от футбола например полоза, который допустил ошибку, повлиявшую на результат, не забив в огромные пустые ворота крыльев? А, им же можно ошибаться..
Freak: Это все против Спартака! Против Спартака, вы слышите?!!
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