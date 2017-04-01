ФК «Уфа» проиграл первый матч под руководством Сергея Семака
УФА, 1 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. ФК «Уфа» проиграл первый матч под руководством Сергея Семака. В домашнем матче чемпионата российской футбольной
Премьер-лиги уфимцы уступили московскому «Локомотиву» — 0:1.
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Гол хозяева поля пропустили на 37-й минуте.
Следующий матч в чемпионате — 9 апреля дома против московского «Спартака».
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