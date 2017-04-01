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https://sport.mail.ru/news/football/29280220/
1 апреля 2017, 18:36 | Футбол | ИА Башинформ

ФК «Уфа» проиграл первый матч под руководством Сергея Семака

УФА, 1 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. ФК «Уфа» проиграл первый матч под руководством Сергея Семака. В домашнем матче чемпионата российской футбольной Премьер-лиги уфимцы уступили московскому «Локомотиву» — 0:1.

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Гол хозяева поля пропустили на 37-й минуте.

Следующий матч в чемпионате — 9 апреля дома против московского «Спартака».
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