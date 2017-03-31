Нойштедтер попал в сферу интересов ЦСКА
Полузащитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает ФАН.
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Утверждается, что 29-летний хавбек может продолжить карьеру в России.
По информации источника, тренерский штаб армейцев привлекала универсальность футболиста, способного выступать на различных позициях. Сумма трансфера может составить €4 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Турции Нойштедтер провел 15 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
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