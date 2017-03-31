Бердыев поздравил Сарри, признанного лучшим тренером Италии сезона-2015/16
Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев отправил поздравление главному тренеру «Наполи» Маурицио Сарри, который 27 марта был признан лучшим тренером Италии прошлого сезона.
В голосовании Сарри набрал 25 голосов. Вторым стал наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри — 22 голоса, а замкнул тройку призёров Эусебио Ди Франческо из «Сассуоло» — 7 голосов.
Как сообщает официальный сайт «Наполи», в поздравлении, которое было подписано Бердыевым, тренерский штаб «Ростова» выразил Сарри искреннюю признательность за проделанную работу.
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