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31 марта 2017, 16:45 | Футбол | Чемпионат.com

Бердыев поздравил Сарри, признанного лучшим тренером Италии сезона-2015/16

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев отправил поздравление главному тренеру «Наполи» Маурицио Сарри, который 27 марта был признан лучшим тренером Италии прошлого сезона.

В голосовании Сарри набрал 25 голосов. Вторым стал наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри — 22 голоса, а замкнул тройку призёров Эусебио Ди Франческо из «Сассуоло» — 7 голосов.

Как сообщает официальный сайт «Наполи», в поздравлении, которое было подписано Бердыевым, тренерский штаб «Ростова» выразил Сарри искреннюю признательность за проделанную работу.

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