Тропою Элтона Джона: Тимати собирается создать в Москве футбольную команду

Видимо, даже рэперу Тимати надоело смотреть, как лениво гоняют мяч по полю футболисты сборной России, если звездный певец решился вложить в отечественный спорт целых 10 миллионов рублей.

На эти деньги мистер Black Star собирается организовать новую футбольную команду в Москве. Клуб пока будет заниматься развитием молодых российских игроков. В перспективе за нее будут играть выпускники московских футбольных школ.

Стремление Тимати похвально — России отчаянно не хватает качественных игроков. А если ему на 10 миллионов рублей еще и удастся чего-то добиться, то это и вовсе будет чудом и прорывом. Но пока на полке в шкафу Тимати рядом с «Золотым граммофоном» не появилось футбольных кубков, «Советский спорт» вспоминает других поп-звезд, решившая заняться спортивным менеджментом.

Элтон Джон многому научит

Как в шоу-бизнесе, так и в футбольном предпринимательстве Тимати может многому научиться у Элтона Джона. Один из самых известных британских исполнителей стал владельцем футбольного клуба еще в далеком 1976 году. Именно тогда Элтон прикупил акции своей любимой команды — «Уотфорда».

Сделать это было несложно — клуб прозябал в четвертом дивизионе без видимых шансов на продвижение вперед. Относительно небольшие вложения и умелый менеджмент на посту президента позволили Элтону Джону уже в 1982 году вывести команду в премьер-лигу. В следующем сезоне «Уотфорд» сенсационно занял вторую строчку в чемпионате страны и отправился покорять Европу в Кубке УЕФА.

Позже Элтон Джон вынужден был расстаться со своим любимым клубом. Однако за вклад в развитие команды его не только назначили почетным президентом, но и назвали одну из трибун домашнего стадиона в его честь. На данный момент команда занимает 14-ю строчку в английской премьер-лиге.

Тусить, как русский

Робби Уильямс только поет о том, как он любит тусить, как русский, да в интервью заявляет, что готов поехать на «Евровидение» от нашей страны. На деле с него пользы — как с козла молока, а ведь мог бы и нашему спорту помочь. Но нет — Робби решил вкладываться в команду, которая ближе к телу — в британскую. В 2006 году певец захотел вложить деньги в футбол. Выбор был достаточно неожиданным — команда из третьего английского дивизиона «Порт Вэйл». Позже оказалось, что это — любимый клуб кумира миллионов.

Робби скупил все доступные акции команды за 240 тысяч фунтов стерлингов и начал помогать клубу с финансированием. Он также настоял на включении команды в футбольный симулятор, для которого собирался написать саундтрек.

Однако в 2012 году команда все-таки разорилась. Было введено внешнее управление, а владельцы потеряли все свои акции. На данный момент «Порт Вэйл» занимает 21-е место в третьей по силе английской лиге. Но на стадионе все еще функционирует ресторан, названный в честь Робби Уильямса.

Футбольный поцелуй

Вот от кого можно было ожидать заинтересованности в спортивном бизнесе меньше всего, так это от эпатажных старичков из американской рок-группы KISS. Однако в 2013 году двое из участников коллектива, Джин Симмонс и Пол Стэнли, стали обладателями команды из Лос-Анджелеса, играющей в арена-футбол — разновидность американского футбола, в который играют в относительно небольших манежах.

Команда была переименована в «Лос-Анджелес Кисс» и выступала достаточно успешно, в 2015 году, отобравшись по результатам регулярного чемпионата в плей-офф. Однако после вылета клуба его капитан заявил о завершении карьеры. В межсезонье 2016 года участники группы KISS просто перестали отвечать на телефоны. Вскоре лига отозвала у них лицензию. Так «Лос-Анджелес Кисс» прекратил свое существование.

Мертвые штаны

Если предыдущие исполнители надеялись все-таки получить от своих вложений какую-то выгоду, то немецкие панки из группы Die Toten Hosen, что на русский язык переводится как «Мертвые штаны», помогали спорту бескорыстно.

Ребята еще в конце 80-х годов прошлого века пожертвовали футбольному клубу «Фортуна», находившемуся на грани банкротства, 200 тысяч немецких марок. Это спасло команду, которая в благодарность разместила логотип группы у себя на футболках. В свое время за «Фортуну» играли такие футболисты, как Сергей Юран, Дмитрий Булыкин, Игорь Добровольский и Андрей Воронин. Сейчас клуб располагается в верхней части турнирной таблицы второй Бундеслиги.

В 2012 году панки пришли на выручку другой команде из родного Дюссельдорфа — хоккейной — DEG Metro Stars. Клуб остался без главного спонсора, погряз в долгах и грозил прекратить свое существование. Группа не только перевела на счет команды денежные средства, но и выпустила специальную атрибутику, выручка от продажи которой пошла на помощь хоккеистам. В следующем году команда сменила название на традиционный «Дюссельдорф».