Тропою Элтона Джона: Тимати собирается создать в Москве футбольную команду
«Советский спорт» вспоминает пять лучших историй о том, как
поп-звезды пробовали свои силы в спортивном бизнесе.
Видимо, даже рэперу Тимати надоело смотреть, как лениво гоняют мяч по полю футболисты сборной России, если звездный певец решился вложить в отечественный спорт целых 10 миллионов рублей.
На эти деньги мистер Black Star собирается организовать новую футбольную команду в Москве. Клуб пока будет заниматься развитием молодых российских игроков. В перспективе за нее будут играть выпускники московских футбольных школ.
Стремление Тимати похвально — России отчаянно не хватает качественных игроков. А если ему на 10 миллионов рублей еще и удастся
Элтон Джон многому научит
Как в
Сделать это было несложно — клуб прозябал в четвертом дивизионе без видимых шансов на продвижение вперед. Относительно небольшие вложения и умелый менеджмент на посту президента позволили Элтону Джону уже в 1982 году вывести команду в
Позже Элтон Джон вынужден был расстаться со своим любимым клубом. Однако за вклад в развитие команды его не только назначили почетным президентом, но и назвали одну из трибун домашнего стадиона в его честь. На данный момент команда занимает 14-ю строчку в английской
Тусить, как русский
Робби Уильямс только поет о том, как он любит тусить, как русский, да в интервью заявляет, что готов поехать на «Евровидение» от нашей страны. На деле с него пользы — как с козла молока, а ведь мог бы и нашему спорту помочь. Но нет — Робби решил вкладываться в команду, которая ближе к телу — в британскую. В 2006 году певец захотел вложить деньги в футбол. Выбор был достаточно неожиданным — команда из третьего английского дивизиона «Порт Вэйл». Позже оказалось, что это — любимый клуб кумира миллионов.
Робби скупил все доступные акции команды за 240 тысяч фунтов стерлингов и начал помогать клубу с финансированием. Он также настоял на включении команды в футбольный симулятор, для которого собирался написать саундтрек.
Однако в 2012 году команда
Футбольный поцелуй
Вот от кого можно было ожидать заинтересованности в спортивном бизнесе меньше всего, так это от эпатажных старичков из американской
Команда была переименована в «Лос-Анджелес Кисс» и выступала достаточно успешно, в 2015 году, отобравшись по результатам регулярного чемпионата в
Мертвые штаны
Если предыдущие исполнители надеялись
Ребята еще в конце 80-х годов прошлого века пожертвовали футбольному клубу «Фортуна», находившемуся на грани банкротства, 200 тысяч немецких марок. Это спасло команду, которая в благодарность разместила логотип группы у себя на футболках. В свое время за «Фортуну» играли такие футболисты, как Сергей Юран, Дмитрий Булыкин, Игорь Добровольский и Андрей Воронин. Сейчас клуб располагается в верхней части турнирной таблицы второй Бундеслиги.
В 2012 году панки пришли на выручку другой команде из родного Дюссельдорфа — хоккейной — DEG Metro Stars. Клуб остался без главного спонсора, погряз в долгах и грозил прекратить свое существование. Группа не только перевела на счет команды денежные средства, но и выпустила специальную атрибутику, выручка от продажи которой пошла на помощь хоккеистам. В следующем году команда сменила название на традиционный «Дюссельдорф».
Кстати, это только самые интересные из примеров, любви
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